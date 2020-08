Atalanta BC Coach Gian Piero Gasperini looks on during the Serie A match between Atalanta BC and FC Internazionale at Gewiss Stadium on August 01, 2020 in Bergamo, Italy.

Il tecnico dei bergamaschi alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro i parigini a Lisbona: "La prestazione del Lione contro la Juventus ci ha fatto capire che non c'è una grande differenza tra chi ha giocato e chi si è fermato. La soddisfazione è molta ma adesso siamo concentrati sulla partita di domani. Se passassimo la soddisfazione sarebbe più grande".

Ormai ci siamo, si avvicina il giorno di Atalanta-Paris Saint-Germain, quarto di finale di Champions League a Lisbona, mercoledì 12 agosto. I bergamaschi sono l'unica squadra italiana rimasta e infatti il tecnico Gian Piero Gasperini, nell'intervista a Sky, sente il supporto di tutto il paese, non solo di Bergamo e dei sostenitori atalantini: "Sappiamo che tutta l'Italia farà il tifo per noi e questo per noi è qualcosa di davvero importante: saremo una sorta di Nazionale, speriamo di fare bene".

Sulle sensazioni della vigilia dice: "Ormai ci siamo, c'è grande adrenalina. Giochiamo in uno stadio importantissimo, il tempio del Benfica, peccato che non ci saranno i tifosi. Ci portiamo dentro tante emozioni vissute in questi mesi. Conta il campo, ma anche un po' di motivazione che ci portiamo dentro può essere utile". Gasperini sa bene il percorso fatto dai suoi: "C'è molta soddisfazione, anche se siamo concentrati sulla gara di domani. Nei gironi c'è stata un po' di fortuna, soprattutto nel pareggio tra Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk, ma poi siamo stati bravi a fare risultati importanti".

Champions League Atalanta-PSG in Diretta Tv e Live Streaming DA UN' ORA

E sa anche che il fatto di non aver giocato un torneo post lockdown non ha cambiato troppo le carte, come dimostrato dal Lione contro la Juventus: "La prestazione del Lione contro la Juventus ci ha fatto capire che non c'è una grande differenza tra chi ha giocato e chi si è fermato. Non è così certo chi sarà in condizione migliore, penso che non ci saranno grandi vantaggi per nessuna delle due".

Poi sul PSG e sulle eventuali assenze, da una parte e dall'altra, Gasperini analizza: "Il Paris Saint-Germain è una grande squadra che domina da anni in Francia, ma siamo arrivati fino a qua superando anche avversari molto difficili. Sarà una partita complicata, ma abbiamo la fiducia di poter far bene. Infortunati? Intanto sappiamo che non ci sarà Di Maria. Noi sicuramente non avremo Ilicic e Gollini. Le questioni riguardanti Mbappè e Verratti le vedremo domani, hanno ancora qualche possibilità e noi ci aspettiamo che giocheranno tutti".

Infine 'Gasp' torna sul concetto dell'Atalanta unica italiana rimasta e parla dell'uscita di Juventus e Napoli: "Ci dispiace essere l'unica italiana rimasta, pensavamo che la Juventus avesse grandi chances di passare. Il Napoli ha fatto bene contro il Barcellona, devono essere soddisfatti perchè hanno fatto una grande partita. Sicuramente l'assenza della Juve è più sorprendente. Ora siamo rimasti noi, cercheremo di fare bene. Vacanze? Spero di farle più tardi possibile".

"Dobbiamo rappresentare nel modo migliore il nostro territorio"

In conferenza stampa poi Gasperini ha toccato altri temi, in primis quello su Bergamo, molto colpita dalla pandemia: "Sappiamo benissimo l'attesa che c'è intorno a questa gara, per la passione e l'amore che Bergamo ha intorno all'Atalanta. Quest'anno c'è una motivazione in più per tutto quello che è successo. Sarà una partita di calcio ma dobbiamo rappresentare nel modo migliore il nostro territorio, regalando un sorriso".

Sulla gara e sulla differenza economica col PSG dice: "Arriviamo nella miglior condizione mentale, abbiamo raccolto risultati importantissimi dopo il lockdown. Sarà una partita secca, tanti dicono che è un vantaggio ma avrei preferito giocare in due partite. Non abbiamo parametri diretti nel confronto con i loro giocatori e abbiamo sempre fatto meglio nella seconda partita contro Dinamo, Shakhtar e City. La differenza economica? Non ci penso, ci sono risorse illimitate che non erediti. Quelle economiche hanno un peso molto forte ma quando arriviamo a questo punto guardiamo a quelle che abbiamo a disposizione".

Play Icon WATCH Atalanta, tutti i segreti del PSG in 60 secondi: undici tipo, allenatore, stella e precedenti 00:01:17

Champions League Atalanta-PSG: probabili formazioni e statistiche DA UN' ORA