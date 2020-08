La Dea va avanti con Pasalic nel primo tempo, perde Gomez, resiste e al 90' subisce il pareggio di Marquinhos e poi al 93' anche la rete dell'attaccante camerunense. In semifinale i parigini troveranno la vincente di Atletico-Lipsia

Cosí fa male. Dopo 25 anni il PSG torna in semifinale di Champions League, rimontando nel finale una generosissima Atalanta. Non era al top la Dea, non aveva la solita brillantezza, ma si é adeguata a una partita tosta, é andata in vantaggio con Pasalic, ha difeso, ha retto per 90 minuti, prima di crollare nel finale. L'uno-due nel recupero firmato Marquinhos-Choupo-Moting ha piegato la resistenza bergamasca, spezzando i sogni Champions della banda del Gasp e certificando la superioritá del PSG. Neymar in stato di grazia e Mbappé dalla panchina hanno fatto la differenza. A testa alta, con qualche piccolo rimpianto e con la voglia di giocarsi le proprie carte anche nella prossima stagione: l'Atalanta merita in ogni caso applausi per il suo percorso in questa straordinaria stagione europea.

Il tabellino di Atalanta-PSG 1-2

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti (Dal 59' Palomino); Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (Dall'82' Castagne); Gomez (Dal 59' Malinovskyi), Pasalic (Dal 70' Muriel); Zapata (Dall'82' Da Riva). All. Gasperini

PSG (4-3-3): Navas (Dal 79' Rico); Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera (Dal 72' Draxler), Marquinhos, Gueye (Dal 72' Paredes); Sarabia (Dal 60' Mbappé), Icardi (Dal 79' Choupo-Moting), Neymar. All. Tuchel

Arbitro: Taylor (ENG)

Gol: 26' Pasalic (A), 90' Marquinhos (P), 93' Choupo-Moting (P)

Ammoniti: Djmsiti, Freuler, De Roon, Zapata, Bernat, Herrera, Toloi, Marquinhos, Paredes, Palomino

La cronaca in 8 momenti chiave

3' - COSA HA SBAGLIATO NEYMAR. Sponda di Icardi, si invola da solo il brasiliano e appena entrato in area allarga troppo il piatto. Palla fuori.

11' - GRAN PARATA DI NAVAS! Cross da sinistra e stacco di testa di HATEBOER. Bravo il portiere del PSG.

26' - PASALIC! GOL! 1-0 Atalanta! Che gol! Fortunoso Zapata nel rimpallo, palla a Pasalic che con il mancino infila all'incrocio.

28' - NEYMAR! Che altra giocata. Salta due uomini e dal limite col destro chiude. Palla fuori di poco!

58' - DJMSITI! Occasione Atalanta. Punizione di Gomez, sponda di Toloi e sinistro del difensore. Palla fuori.

81' - PALOMINO! Miracolo in coppia con Sportiello, su Mbappé lanciato a rete. Che chance per il PSG.

90' - MARQUINHOS! GOL! 1-1! Choupo-Moting per Neymar, che svirgola in mezzo per Marquinhos, che insacca.

93' - CHOUPO-MOTING! GOL! 1-2 PSG. Incredibile. Neymar per Mbappé, che mette dentro un cioccolatino per l'attaccante, che insacca!

La statistica

Era dal 1995 che il PSG non arrivava in semifinale di Champions League, questa é la seconda volta nella sua storia.

Il migliore

NEYMAR – A lunghi tratti più che PSG-Atalanta è stato Neymar-Atalanta. Il brasiliano è il primo a tenere su i suoi e l’ultimo a smettere di crederci. E non a caso, da lui, alla fine, arrivano le giocate che portano i parigini in semifinale quando ormai sembrava impossibile.

Il peggiore

Pablo SANABRIA – Ne vede poche e si fatto ne combina poche.

Il momento social

