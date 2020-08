Aveva puntato l'Atalanta già un mese fa, e non è mancato un suo commento dopo l'eliminazione degli oroboci dalla Champions League. L'ex ct della Nazionale francese si è spinto oltre, criticando Gasperini e tutti gli allenatori italiani.

Eccolo qui. Ne potevamo fare a meno, ma scorrendo la timeline di twitter l'occhio è caduto proprio su quel tweet. È Raymond Domenech, un passato da ct della Nazionale francese, oggi commentatore televisivo. Aveva criticato l'Atalanta già un mese fa, non credendo fosse possibile che il PSG uscisse già ai quarti di finale, ad opera dei bergamaschi poi...

Questa volta si è spinto oltre. Non solo ha ricordato a tutti la sua “profezia”, ma ha anche criticato severamente il tecnico dell'Atalanta. “Grazie Gasperini per quei cambi a fine partita...”. Sarà, forse Da Riva e Castagne non hanno saputo reggere all'urto finale del PSG, ma vogliamo veramente mettere a confronto le panchine di bergamaschi e parigini? Se una squadra si può permettere di far entrare Mbappé dalla panchina...

Complimenti al PSG per questa grande emozione e grazie a "Gasparini" per i suoi cambi a fine partita. La leggenda che gli allenatori italiani sono dei grandi tattici, vedendo questa partita, resta una leggenda. Tuchel ha avuto più successo. [Raymond Domenech, ex ct della Francia]

Boom. Con tanto di Gasparini anziché Gasperini. Sarà, ma fino all'89' c'era l'Atalanta in vantaggio... Il PSG ce l'ha fatta, ma per poco. Sarà vero che i tecnici italiani non sono così bravi dal punto di vista tattico? Ci ricordiamo una finale in cui la squadra di Domenech perse contro una squadra allenata da un ct italiano...

