Il tecnico dei nerazzurri è molto deluso dal risultato finale, perché l'Atalanta ha davvero accarezzato il sogno di qualificarsi alla semifinale di Champions.

Gian Piero GASPERINI (All. Atalanta)

Devo dire che c'è grande rammarico, siamo arrivati molto vicini, mancava pochissimo. Sembrava ce la potessimo fare, poteva essere una grande impresa. La soddisfazione rimane per l'esperienza, una Champions in crescendo. Sembrava fatta, nonostante le difficoltà

Fatto tutto quello che potevamo fare. La differenza l'ha fatta la qualità, ma se avessimo subito prima il gol, sarebbe stato più facile farsene una ragione. La Champions a volte è una questione di dettagli

La Champions, lo dicono chi l'ha giocata e allenata, è una competizione molto particolare. È la competizione dei dettagli, come diceva Mourinho. E i dettagli sono quelli che determinano quando c'è equilibrio. Il dettaglio è stato Mbappé? Nonostante tutto eravamo arrivati al 90'. Forse ci sono stati sui calci piazzati, dove noi eravamo preparati, c'è stata quell'occasione di Djimsiti, c'è stato qualche contropiede dove potevamo fare meglio. Però, ragazzi, siamo proprio sui dettagli

Ora a cosa punterà l'Atalanta? Lo Scudetto?

Non possiamo porci questo come obiettivo. Quest'anno è stato particolare, siamo terzi per il secondo anno di fila. Ci sono due grandi squadre arrivate 10-12 punti dietro di noi, erano già forti e potrebbero diventarlo. Noi non partiamo con l'obiettivo dello Scudetto. Avremo qualcosa in più, poi dipenderà da molte cose

Pasalic - Atalanta-PSG - Champions League 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Poi Pasalic, colui che ci aveva fatto "illudere"...

Peccato. C'è tanto rammarico. C'eravamo molto vicini, ma in Champions è così. Le squadre che hanno qualità, soprattutto davanti, ti possono fare due gol in due minuti come oggi. Spiace per noi stessi e per Bergamo. Impariamo, guardiamo avanti. Dobbiamo essere più pronti per la prossima Champions. Ci dobbiamo rimproverare per qualcosa? Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Su questo non ci sono dubbi. Ripeto, queste sono squadre con qualità individuale che possono fare male. Peccato

Come ne esce l'Atalanta?

Ne usciamo più forti. Abbiamo dimostrato l'anno scorso e quest'anno che ce la possiamo giocare con i più forti e spero che continueremo a giocare la prossima Champions così

