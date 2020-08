L'attaccante brasiliano senza mezzi termini dopo il successo al fotofinish contro l'Atalanta. Non c'era la possibilità di vedere un epilogo diverso secondo Neymar...

È stato in qualche modo decisivo... A tabellino conta, eccome, quell'assist a Marquinhos e finalmente giocherà la sua prima semifinale di Champions con la maglia del PSG. Neymar è felicissimo del risultato contro l'Atalanta ed era convinto che non ci sarebbe stato un epilogo diverso...

Non ho mai pensato all'eliminazione. Niente mi fermerà dal pensare che andremo in finale. È stata dura, ma siamo una grande squadra, una famiglia. Era impossibile pensare che saremmo stati eliminati. [Neymar a fine partita a RMC]

Thomas TUCHEL (All. PSG)

Immaginatemi con due gambe cosa avrei potuto fare. È il compleanno della società oggi non dimenticheremo questo giorno. Siamo veramente contenti di essere in semifinale. È una stagione storica, con quattro titoli e una semifinale di Champions League. Ho dubitato dopo 88 minuti di gioco, ero realista, ma abbiamo sempre pensato di segnare. Ho detto ai miei assistenti, 'se pareggiamo, faremo la differenza subito dopo'. Abbiamo fatto un'ottima partita e la qualificazione è meritata. C'è stata un po' di fortuna con quei gol in ritardo, ma se guardi a tutta la partita è meritata questa qualificazione. I giocatori della panchina che sono entrati sono stati eccezionali con un grande stato d'animo

MARQUINHOS (PSG)

Abbiamo fatto una bella festa nello spogliatoio. La partita è stata difficile, abbiamo fatto bene. I cambi hanno fatto la differenza. Abbiamo una squadra di grande livello, il gol è stato meritato, non è stata fortuna. Abbiamo creato diverse opportunità, ma fino alla fine ci abbiamo creduto. L'Atalanta? Sapevamo della loro forza. Sapevamo che dovevamo essere pronti dall'inizio. Abbiamo preso un gol che ci ha fatto male, abbiamo creato diverse occasioni. Il calcio è così. Sappiamo che quando giochi una partita di alto livello tutto può succedere

