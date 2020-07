Con un comunicato, il PSG ha definito i tempi di recupero di Mbappé dopo l'infortunio subito durante la finale di Coppa di Francia contro il Saint-Étienne. Il classe '98 starà fermo circa 3 settimane e salterà sicuramente i quarti di finale contro l'Atalanta.

Brutte notizie per il PSG che dovrà fare a meno di Kylian Mbappé per tre settimane che salterà così i quarti di finale contro l'Atalanta del 12 agosto prossimo. Il classe '98 potrebbe rientrare giusto in tempo per l'eventuale finale del 23 agosto, ma ovviamente bisognerà vedere in quali condizioni potrà scendere in campo.

Il giocatore Campione del mondo ha riportato una distorsione alla caviglia destra con lesione del legamento esterno dopo il fallo subito nello scontro con Loïc Perrin durante il match vinto contro il Saint-Étienne in finale di Coppa di Francia dello scorso 24 agosto.

