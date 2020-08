Atalanta-PSG: probabili formazioni e statistiche

L'Atalanta arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime quattro partite giocate in Europa: è la serie attuale più lunga insieme a quella del Bayern Monaco. Il PSG è ai quarti di finale di Champions per la prima volta dalla stagione 2015-2016. L'ultima volta in semifinale fu addirittura nella stagione 1994-1995, quando poi furono eliminati dal Milan di Fabio Capello.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, A.Gomez; D.Zapata. All. Gian Piero Gasperini

PSG (4-4-2): K.Navas; Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva, Bakker; Ander Herrera, L.Paredes, Gueye, Pablo Sarabia; Neymar, Icardi. All. Thomas Tuchel

Statistiche

Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Atalanta e PSG in competizioni UEFA. L'Atalanta ha giocato solo una volta contro club francesi, contro il Lione nella fase a gironi dell'Europa League 2017-2018 (1-1 a Lione e vittoria 1-0 in casa con gol di Petagna). Il PSG non ha mai vinto contro club italiani in sei gare (4 pareggi e 2 sconfitte nel parziale), né ha mai mantenuto la porta inviolato.

Nonostante abbia perso le prime tre gare di questa edizione di Champions League, l'Atalanta è la prima squadra esordiente a raggiungere i quarti di finale dopo il Leicester City nella stagione 2016-2017. L'ultima italiana a farlo fu la Lazio nella stagione 1999-2000, quando venne eliminata però dal Valencia.

Il PSG è ai quarti di finale di Champions per la prima volta dalla stagione 2015-2016. L'ultima volta in semifinale fu addirittura nella stagione 1994-1995, quando poi furono eliminati dal Milan di Fabio Capello (1-0 dei rossoneri a Parigi con Boban, 2-0 a San Siro con doppietta di Savicevic).

Il PSG ha giocato solo due partite ufficiali negli ultimi 5 mesi, con i successi su Saint-Étienne e Lione rispettivamente nella finale di Coppa di Francia e Coppa di Lega francese. Dal canto suo, l'Atalanta ha giocato 13 partite dalla ripresa del campionato italiano, ottenendo 9 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta all'ultima giornata contro l'Inter. Detto questo anche il Lione aveva collezionato un solo match ufficiale dopo la ripresa, ma è riuscita comunque a superare la Juventus che aveva giocato 15 match ufficiali dalla ripresa della stagione.

L'Atalanta arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime quattro partite giocate in Europa: è la serie attuale più lunga insieme a quella del Bayern Monaco. I bergamaschi hanno segnato la bellezza di 8 gol nelle due gare sin qui disputate nella fase ad eliminazione diretta, gli stessi gol realizzati durante la fase a gironi (ma in sei gare). Tra quelle arrivate ai quarti di finale, però, l'Atalanta è la squadra che subisce più reti (16 in 8 gare).

Il PSG arriva a questa sfida avendo segnato almeno un gol nelle ultime 32 gare giocate in Champions League, l'attuale striscia più lunga nella competizione. L'ultima volta in cui il PSG rimase a secco fu ai quarti di finale dell'edizione 2015-2016 con il ko per 1-0 col Manchester City nel ritorno dei quarti di finale.

Neymar ha segnato la bellezza di 12 gol nelle ultime 16 gare disputate durante la fase ad eliminazione diretta. Dalla stagione 2014-2015, solo Cristiano Ronaldo (33 reti), Lionel Messi (16) e Robert Lewandowski (14) hanno fatto meglio. Nell'Atalanta mancherà invece Josip Ilicic che ha segnato in Champions 5 delle ultime 7 reti realizzate dai bergamaschi: lo sloveno è stato anche il giocatore con il maggior numero di calci di rigore tentati (3).

