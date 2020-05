Aulas: "Con la Juve giocheremo con la testa mozzata, in Francia siamo stati davvero stupidi"

Olympique Lyonnais president Jean Michel Aulas looks on during a press conference at the Groupama stadium in Decines-Charpieu, near Lyon, central eastern France, on February 13, 2020.

Lo stop imposto dal governo al campionato francese continua a non andar giù al presidente dell'Olympique Lione Jean-Michel Aulas.

Lo stop imposto dal governo al campionato francese continua a non andar giù al presidente dell'Olympique Lione Jean-Michel Aulas. Anche perché la sua squadra dovrà affrontare la Juventus in agosto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo esser stata ferma per mesi.

Ci presenteremo con entrambi i piedi legati e la testa mozzata per affrontare la Juve - ha sottolineato in una intervista a 'L'Equipe' - Loro avranno ripreso a giocare da fine giugno

Ligue 1 Ceferin risponde al presidente del Lione: "Il 3 agosto è solo una data indicativa" 19/05/2020 A 10:45

Secondo il numero uno dell'OL in Francia la decisione di sospendere la Ligue 1 è stata presa troppo in fretta. "I protocolli sanitari sono strumenti standardizzati - ha evidenziato in riferimento alla ripresa delle attività in Germania e Spagna - la UEFA è arrivata perfino al punto di preparare un protocollo, ma in Francia non è stato nemmeno guardato. E' uno scandalo. Siamo stati davvero stupidi".

Play Icon WATCH Marcello Lippi racconta l'ultima Juve campione d'Europa: "Stessa voglia di vincere dell'Italia 2006" 00:27:51

Champions League Aulas sicuro: "Juventus-Lione il 7 agosto a Torino a porte chiuse, potrebbero massacrarci" 09/05/2020 A 18:22