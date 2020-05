Aulas sicuro: "Juventus-Lione il 7 agosto a Torino a porte chiuse, potrebbero massacrarci"

Il presidente dell'OL ai microfoni di RTL Foot: "Se il ricorso contro lo stop alla Ligue 1 dovesse essere respinto giocheremmo contro una squadra che ha una preparazione che noi non avremo. La UEFA sta predisponendo un protocollo sanitario". E sulle conseguenze del Coronavirus: "Per il calcio francese la perdita sarà di circa 900 milioni di euro".

Juventus-Lione, sfida di ritorno valida per gli ottavi di finale di Champions League, si giocherà il 7 agosto a Torino a porte chiuse. Ne è convinto il presidente del club francese che, intervistato da RTL Foot, non nasconde grosse perplessità in merito alla (presunta) decisione dell'UEFA.

La partita contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse. Se il ricorso per eliminare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Lione e PSG saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo

Le conseguenze della pandemia di Covid-19

Questa crisi si può quantificare in 900 milioni di euro di perdite al 30 giugno. Il calcio francese rischia di essere segnato a vita, non so chi riuscirà a uscirne

Sulla sospensione definitiva della Ligue 1

Si è trattata di una decisione prematura e forse nemmeno legale considerato che la UEFA aveva dato indicazione di concludere i campionati. C'erano altri scenari possibili

