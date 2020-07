Barcellona: Griezmann ko, Liga finita. Proverà a recuperare per il Napoli

L'attaccante francese, che nella trasferta vittoriosa di sabato sera contro il Valladolid era stato sostituito da Suarez durante l'intervallo, è alle prese con un problema muscolare al quadricipite della gamba destra.

Liga finita in anticipo per Antoine Griezmann. L'attaccante francese del Barcellona, come comunica il club blaugrana in una breve nota ufficiale, si è sottoposto a una serie di accertamenti medici nella mattinata di domenica che hanno evidenziato un problema muscolare al quadricipite della gamba destra. Considerato che a Messi e compagni rimangono da disputare solo due partite di campionato, di fatto la Liga per Griezmann finisce qui.

Per Griezmann obiettivo Champions

L'ex Atletico Madrid, che era stato schierato titolare da Quique Setien nella vittoriosa trasferta di sabato sera sul campo del Valladolid, era stato sostituito a fine primo tempo da Suarez. L'obiettivo di Griezmann è quello di tornare a disposizione per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli in programma l'8 agosto al Camp Nou.

