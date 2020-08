Barcellona, l'amarezza di Piquè: "Una vergogna! Bisogna cambiare tutto, se serve me ne vado"

Dopo la cocente sconfitta per 8-2 contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions, il difensore centrale esplode di fronte ai giornalisti: "Non si può giocare così in Europa, non riesco a spiegarmelo. Abbiamo toccato il fondo".

C'è poco da dire, l'8-2 del Bayern Monaco è un'umiliazione storica per il Barcellona e nel post partita è Gerard Piquè a parlare, da sempre uno dei senatori dello spogliatoio, uno di quelli che non le ha mai mandate a dire. E anche stavolta di fronte ai giornalisti è un fiume in piena, senza giri di parole e pronto a farsi da parte:

Partita orribile, una brutta sensazione, ci vergogniamo: non ho parole. Non si può giocare così in Europa, non riesco a spiegarmelo. Spero succeda qualcosa, dobbiamo riflettere tutti e abbiamo bisogno di cambiare: non parlo di giocatori o allenatori ma il club deve cambiare a livello strutturale. Se devo andarmene io, me ne vado, sarei il primo a farlo. Servono forze fresche, cambiare le dinamiche. Abbiamo toccato il fondo

E poi ancora, più duro e deciso:

Siamo arrivati a un punto di non ritorno, non stiamo seguendo una traiettoria precisa e i risultati lo dimostrano. Lo si vede da qualche anno, indipendentemente da allenatori o giocatori. Questa è la realtà, non c'è molto altro da dire

