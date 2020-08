Dopo la Juventus, anche i partenopei abbandonano precocemente la Champions League. Al Camp Nou accade tutto nel primo tempo: Lenglet, Messi e Suarez portano il Barça sul 3-0, Insigne accorcia su rigore ma la rimonta si esaurisce lì. Per i catalani c'è il Bayern ai quarti.

Dopo la Juventus, anche il Napoli saluta la Champions League. Passa il Barcellona, che nonostante le difficoltà di una stagione piena di tensioni stacca il pass per la Final Eight di Lisbona. Il 3-1 del Camp Nou è amaro, perché ha il sapore dell'occasione sprecata. La squadra di Gattuso se la gioca, illudendosi di compiere il miracolo contro un avversario rabberciato e lontano parente delle sue migliori versioni. A riportarla sulla terra è un primo tempo iniziato bene (palo di Mertens) ma proseguito come in un incubo: gol di Lenglet, gol di Messi, gol annullato alla Pulga, gol di Suarez. Come una mitragliata. Con il contentino del rigore della speranza trasformato prima dell'intervallo da Insigne. Troppo Barça, nonostante un buon finale azzurro. E Napoli che non approfitta di un'occasione difficilmente ripetibile, mancando la prima qualificazione ai quarti di Champions League della propria storia. Discorso opposto per il Barcellona, che venerdì 14 si ritroverà di fronte il Bayern, vincente senza fatica contro il Chelsea. Una sorta di finale anticipata.

Il tabellino

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, de Jong, Rakitic; Messi, Suarez (92' Junior Firpo), Griezmann (84' Monchu). All. Setien

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (79' Elmas), Demme (46' Lobotka), Zielinski (70' Lozano); Callejon (70' Politano), Mertens, Insigne (79' Milik). All. Gattuso

Arbitro: Cuneyt Çakir (Turchia)

Gol: 10' Lenglet (B), 23' Messi (B), 46' pt rig. Suarez (B), 50' pt rig. Insigne (N)

Assist: Messi (B, 1-0)

Ammoniti: Zielinski, Suarez

Note: -

La cronaca in 8 momenti chiave

2' – Insigne tocca dentro, Piqué sbaglia, Mertens si ritrova il pallone sul sinistro e scheggia il palo esterno. Grande occasione per il Napoli dopo pochissimi secondi.

10' – GOL DEL BARCELLONA. Angolo di Messi e Lenglet batte Ospina di testa. Gol concesso nonostante un'evidente spinta del francese ai danni di Demme.

23' – GOL DEL BARCELLONA. Azione personale di Messi, che in area mantiene il controllo del pallone tra vari avversari e con un sinistro preciso batte nuovamente Ospina. 2-0.

Lionel Messi buteur face à Naples avec le Barça en Ligue des champions Credit Foto Getty Images

30' – Ospina dice no a Suarez, ma de Jong pesca Messi davanti alla porta: stop di petto e sinistro vincente. Il gol viene però annullato per un presunto controllo con un braccio dello stesso Messi.

46' pt – GOL DEL BARCELLONA. Rigore concesso ai catalani, con l'ausilio della VAR, per un calcio di Koulibaly a Messi che gli aveva soffiato il pallone: Suarez firma il 3-0 dal dischetto.

50' pt – GOL DEL NAPOLI. Rakitic commette fallo in area su Mertens e questa volta Çakir assegna il rigore ai partenopei: dagli 11 metri Insigne spiazza Ter Stegen accorciando le distanze.

81' – Cross di Mario Rui e colpo di testa ravvicinato in rete del neo entrato Milik, che però è partito in leggera posizione di fuorigioco: annullato il gol del possibile 3-2.

85' – Altro colpo di testa sul secondo palo di Milik e palla che, controllata in qualche modo da Ter Stegen, sbatte contro la base del palo.

Il migliore in campo

Messi. Quando entra in scena lui, tutto passa in secondo piano. Assist per l'1-0 di Lenglet, gol (splendido), gol annullato, rigore guadagnato. Altra serata da superstar. Con annessa qualificazione, diversamente dal rivale Cristiano Ronaldo.

Il peggiore in campo

Koulibaly. Tra disattenzioni e disimpegni sbagliati, ne combina di ogni dal primo all'ultimo minuto. Ha sulla coscienza l'angolo regalato che porta all'1-0 e la dormita sul rigore del 3-0. Una calamità.

Il momento social del match

Le pagelle

