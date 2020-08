La vigilia di Barcellona-Napoli tormenta in sogni di Lionel Messi: il rischio del fallimento di un progetto tecnico, umano e politico sembra alle porte. Quali conseguenze potrebbe avere un risultato negativo nella partita contro il Napoli sul Messi giocatore, uomo politico e di mercato?

È un ritorno degli ottavi di finale. È un punto di non ritorno per Messi e il Barcellona. Le ultime dichiarazioni pubbliche di Leo avevano messo una pietra tombale sulla stagione di Liga conclusa in seconda posizione: “Non volevamo chiudere così, ma la partita di stasera [contro l’Osasuna] rispecchia il nostro cammino durante tutto l’anno: una squadra irregolare, molto debole che viene battuta per voglia e intensità”.

Tra la mancanza di fiducia nel progetto, nell’allenatore, e nei propri compagni, la partita contro il Napoli rappresenterà il crocevia storico tra il Messi giocatore, il Messi oggetto di mercato ed il Messi oggetto politico. Perché Leo, a Barcellona, è sempre stato così: un’entità tripartita, che in molti avvicinano al divino. E sarà proprio il Camp Nou di sabato sera a ridistribuire il peso tra queste tre entità, a stabilire se queste responsabilità che gravano sulle spalle di Leo siano ancora sopportabili sia dall’uomo che dal giocatore. Partiamo analizzando la situazione di quest’ultimo, il Messi sul campo, il genio e la tecnica.

Il giocatore

L’appuntamento col Napoli metterà tutto il Barcellona sul banco degli imputati. Ma nel caso dellla Pulce, la giuria interpellerà pure il singolo. Nessuno oserebbe mai dubitare delle sue qualità tecniche, nemmeno in caso di errori cruciali.

Tuttavia verrà giudicato il suo ruolo di leader, di collante essenziale per un gruppo eterogeneo sia dal punto di vista dell’anagrafica che dell’ambizione. Perché Leo c’è sempre stato per la squadra, e ha sempre preferito spezzare il pane con i suoi compagni anziché con i piani alti della società. È stato il prodotto calcistico e mediatico che ha saputo tenere assieme le evidenti crepe organizzative del club; attraverso i suoi assist ha nobilitato qualsiasi giocatore, dai pulcini della Masìa ai veterani internazionali. Ma oggi, della Masìa, non rimane quasi nessuno. Lui, Piqué e Busquets sono sulla via del tramonto. Sergi Roberto è stato l’unico canterano capace di attecchire ad una rosa orfana di qualità e filosofia coerente.

Il Barcellona di oggi raschia il fondo, rischia di concludere la prima stagione senza alcun trofeo in 12 anni. Non dovesse riemergere contro il Napoli, Messi fallirebbe come leader e come collante di uno spogliatoio sempre meno ricettivo. Le sue dichiarazioni al termine dell’imbarcata in Liga suonano da monito, ma come verrà recepito dai compagni?

E poi c’è il fattore età: Leo ha concluso la Liga al vertice della classifica capocannonieri per la settima volta consecutiva, ma questa volta i numeri stagionali hanno subito una leggera inflessione: 25 gol in campionato per lui, quando negli anni scorsi aveva sempre superato agevolmente la trentina. Ecco che la partita contro il Napoli può rappresentare anche un riscatto individuale, una sfida contro il sé stesso giocatore. E la voglia di vendetta verrà alimentata dalle scottature ricevute nelle ultime due edizioni di Champions: la fragorosa rimonta della Roma e la beffarda vittoria del Liverpool.

Ma prima di pensare a questo c’è un gruppo da ricompattare, e l’anarchia di un allenatore – Quique Setien – da addomesticare. Perché il Napoli che varcherà i cancelli del Camp Nou sarà costretto ad essere coraggioso, addirittura inorgoglito dalla vittoria di Coppa Italia contro la Juventus. Servirà il Messi delle grandi occasioni, anzi, il Messi del ritorno degli ottavi di finale in Champions League: la Pulce infatti, ha disputato 14 match valevoli come ritorno degli ottavi di finale ed è andato a segno ben 19 volte.

L’oggetto di mercato

Disputare una partita di tale importanza diventa proibitivo se si decide di dar retta al solito, incessante brusìo di sottofondo. É la speculazione del mercato estivo, che si ripropone ciclicamente sullo zerbino di casa Messi ogni anno. Questa volta le voci portano a un altro incrocio italiano, quello con l’Inter: prima le dichiarazioni di Moratti (più puntuali di un panettone natalizio), poi la locandina televisiva di Inter-Napoli che lo raffigura, poi la notizia del trasloco milanese del padre Jorge…

Tanto chiasso, strade fumose che si affacciano al nulla; forse l’unica traccia convincente è quella fornita dal silenzio: Messi e la dirigenza catalana non si parlano più da tempo, con un contratto in scadenza l’anno prossimo. Perché aspettare così tanto per un 6 volte Pallone D’Oro? Esiste una progettualità di lungo periodo per Messi? Lui ne vuole fare parte? L’esito della partita contro il Napoli potrebbe darci una risposta, molto probabilmente parziale, su come Messi intenderà concludere la carriera. Una fine da bandiera o da esiliato?

L’oggetto politico

L’influenza di Messi non si limita solo allo spogliatoio, ma si estende inevitabilmente a tutti gli strati del management blaugrana. È un cliente scomodo, da coccolare e assecondare… Altrimenti gli equilibri all’interno del club saltano.

Messi è una pedina che viene mossa e si fa muovere, che dà e che toglie, capace di far sudare le mani a chiunque cerchi di manipolarla, si prenda il caso di un dirigente navigato come Josep Maria Bartomeu. Perché se non accontenti Messi non accontenti nemmeno i giocatori, lo staff e soprattutto i tifosi. Toccando il perno del sistema, il palazzo di cristallo rischia di cadere. E la democrazia di azionisti blaugrana è attraversata costantemente da queste correnti di potere, difficili da controllare per chiunque. Basti pensare al pasticcio dirigenziale di febbraio, quando si scoprì che la dirigenza si era avvalsa di una società terza al fine di screditare Messi e altri leader (o bandiere) del club attraverso profili social fasulli. Una macchina del fango nata per governare non solo l’influenza di Messi e dei suoi senatori all’interno del club, ma anche l’ansia per le elezioni presidenziali 2021, che vedono Bartomeu come forte sfavorito. E senza Messi dalla sua parte, la strada per la rielezione diventa tortuosa, se non impraticabile.

Leo Messi presenta la nuova maglia del Barcellona 2020-21 Credit Foto From Official Website

Poco prima dell’incidente social, il numero 10 argentino si era scagliato contro Abidal (attuale team manager), reo di aver denunciato un mutuo accordo dello spogliatoio blaugrana per scaraventare Valverde dalla panchina. E l’insofferenza della Pulce per l’operato dirigenziale è riemersa in altre due sedi: in occasione delle negoziazioni per i tagli di stipendio durante lo stallo indotto dal Covid-19 e dopo il naufragio di fine campionato contro l’Osasuna.

Il Messi di quest’anno restituisce l’immagine di una pedina stanca di collaborare con il sistema. In poco tempo, ha cominciato a utilizzare la propria influenza per denunciare anziché riparare i vuoti di potere all’interno del club catalano. Ecco perché quella contro il Napoli potrebbe essere una partita da dentro o fuori, per un personaggio che si sta scoprendo allergico al contatto con la bolla politica che lo ingloba. Dovesse fallire nel trascinare i suoi compagni verso i quarti, il suo potere verrebbe fiaccato dalla dirigenza (quella corrente o addirittura quella che con tutta probabilità subentrerà a Bartomeu nel 2021), che si sentirebbe sicuramente più libera di avviare un fresco progetto non avvalendosi più delle sue prestazioni.

