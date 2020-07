Barcellona-Napoli in Diretta Tv e Live Streaming: la partita è valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019-20. Il match è in programma sabato 8 agosto alle 21 al Camp Nou e sarà trasmesso in diretta su Sky e su Canale 5. Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta e gli aggiornamenti.

Le probabili formazioni di Barcellona-Napoli

Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Junior Firpo; de Jong, Busquets, Rakitic; Griezmann, Suarez, Messi. All. Quique Setién

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, L.Insigne. All. Gennaro Gattuso

Barcellona-Napoli: dove vederla in tv e online

Barcellona-Napoli sarà trasmessa in diretta su Sky e disponibile anche nella sua versione sul digitale terrestre. Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Il match tra i partenopei e i catalani sarà tuttavia visibile anche in chiaro sulle reti Mediaset. L’incontro sarà infatti trasmesso su Canale 5 in diretta televisiva, mentre chi volesse seguire la gara in live streaming potrà utilizzare "Mediaset Play, servizio disponibile su PC, smartphone e tablet.

Gli ultimi 5 risultati del Barcellona

Alaves-Barcellona 0-5

Barcellona-Osasuna 1-2

Valladolid-Barcellona 0-1

Barcellona-Espanyol 1-0

Villarreal-Barcellona 1-4

Gli ultimi 5 risultati del Napoli

Napoli-Sassuolo 2-0

Parma-Napoli 2-1

Napoli-Udinese 2-1

Bologna-Napoli 1-1

Napoli-Milan 2-2

Approfondimenti e dichiarazioni

Tegola Napoli! Infrazione a due costole per Manolas, salta il ritorno col Barcellona

Messi-Inter, risponde Bartomeu: "Vuole chiudere la carriera al Barça. Possiamo vincere la Champions"

Barcellona: Griezmann ko, Liga finita. Proverà a recuperare per il Napoli

Sorteggio Final Eight: per la Juve pericolo City o Real. L'Atalanta pesca il PSG

Napoli-Barcellona: informazioni

Ritorno ottavi di finale di Champions League 2019/20 (andata 1-1) - Tutte le news

Data, orario e luogo: sabato 8 agosto, ore 21:00 allo stadio Camp Nou di Barcellona

