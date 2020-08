Barcellona-Napoli, le ultime sulle formazioni: Insigne dovrebbe farcela, pronto dal 1'

Le ultime novità di formazione su Barcellona-Napoli, ottavi di ritorno di Champions League: Insigne dovrebbe farcela, pronto in campo dal 1'. Al centro della difesa con Koulibaly c'è Manolas.

Le probabili formazioni

Nonostante i problemi fisici riscontrati durante il match contro la Lazio, il capitano del Napoli potrebbe scendere in campo dal 1′ minuto insieme a Callejon e Mertens. Gattuso vuole affidarsi ai suoi uomini migliori per una delle partite più importanti dell’anno. A centrocampo dovrebbero essere Zielinski e Fabian i candidati per agire ai lati di Demme, mentre in difesa Manolas dovrebbe far coppia con Koulibaly. In porta il papabile titolare è David Ospina.

Champions League Barcellona-Napoli, il crocevia fondamentale per il Messi giocatore, oggetto politico e di mercato DA 2 ORE

Barcellona (4-3-3) : ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, F.de Jong; Messi, L.Suárez, Griezmann. All. Quique Setién

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gennaro Gattuso

Sondaggio

Sondaggio Il Napoli può fare l'impresa a Barcellona? Sì No

Champions League Barcellona-Napoli, Gattuso cerca l'impresa: 5 motivi per crederci DA 8 ORE