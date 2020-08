Dopo l'1-1 dell'andata al San Paolo, ai partenopei serve un mezzo miracolo per eliminare i blaugrana e volare ai quarti di finale. Cerchiamo di invidivuare 5 motivi per credere in Mertens e compagni, a cominciare dal momento non certo entusiasmante della squadra di Setien. Un Napoli senza particolari pressioni, in un Camp Nou desolatamente deserto, ha l'occasione di riscrivere la storia.

Il Barcellona non è al top

Se c'è un momento giusto per affrontare il Barcellona con qualche speranza di farcela è proprio questo. La formazione catalana, per usare un eufemismo, non sta attraversando il suo momento migliore. Ha perso la Liga a vantaggio del Real Madrid, ha uno spogliatoio in fibrillazione che convive da tempo con i presunti malumori di Messi e il suo possibile addio. Ha una formazione rimaneggiata e un centrocampo da reinventare (mancheranno gli squalificati Busquets e Vidal). Ha un allenatore, Quique Setien, che non sembra avere in mano fino in fondo lo spogliatoio e il cui futuro prossimo appare lontano da Barcellona. Problemi non da poco, insomma: dovrà essere bravo il Napoli ad approfittarne o, almeno, a uscire dal Camp Nou senza rimpianti.

Non ci sarà l'effetto Camp Nou

Giocare senza tifosi può senza dubbio rappresentare un vantaggio per il Napoli che, complice l'emergenza Covid-19, sarà di scena in un Camp Nou deserto. Ai blaugrana mancherà quindi la spinta dei 90mila e più che, in partite come queste dove il margine di errore è ridotto, possono fare la differenza soprattutto nei momenti più delicati e difficili. Brutto a dirsi, ma le porte chiuse sono - almeno sulla carta - un plus per la squadra di Gattuso.

Gattuso bravo contro le grandi

Da quando è approdato sulla panchina del Napoli, Gennaro Gattuso ha dimostrato di saper preparare molto bene le sfide contro avversari più quotati e più dotati tecnicamente. Ha battuto la Juventus due volte (una ai rigori, ma con pieno merito), ha fatto lo sgambetto all'Inter a San Siro in Coppa Italia, e sempre in Coppa Italia ha eliminato la Lazio. Bravissimo a impostare la fase difensiva, Ringhio contro il Barcellona dovrà scalare una montagna: servirà una vittoria o un pareggio segnando almeno 2 gol. Impresa non comoda, certo, ma questo tipo di partite possono esaltare lo spirito, l'organizzazione e il carattere del suo Napoli.

Gli exploit di Gattuso contro le grandi

Data Competizione Partita 21 gennaio 2020 Coppa Italia - Quarti di finale Napoli-Lazio 1-0 26 gennaio 2020 Serie A Napoli-Juventus 2-1 12 febbraio 2020 Coppa Italia - Andata semifinali Inter-Napoli 0-1 25 febbraio 2020 Champions League - Andata ottavi Napoli-Barcellona 1-1 17 giugno 2020 Coppa Italia - Finale Napoli-Juventus 4-2 dcr 1 agosto 2020 Serie A Napoli-Lazio 3-1

Il Napoli non ha niente da perdere

L'1-1 del San Paolo è uno dei peggiori risultati possibili da portare in dote in un match a eliminazione diretta. Diciamocelo chiaramente: il Barcellona è nettamente favorito per passare il turno e volare ai quarti. Mertens e compagni giocheranno quindi senza alcun tipo di pressione: nessuno si sognerà mai di rinfacciare alla squadra azzurra un'eventuale mancata qualificazione. Anzi, avere la possibilità di giocarsi tutto in 90 minuti è già un grande traguardo. Dal punto di vista mentale il Napoli si presenta nelle condizioni ideali.

La finale di Coppa Italia è incoraggiante

Nel post lockdown il Napoli ha già vissuto una notte da dentro o fuori, contro la Juventus nella finale di Coppa Italia all'Olimpico. E in quella situazione gli azzurri si sono rivelati una squadra messa bene in campo, concentrata e vogliosa di recitare un ruolo da protagonista. Altro che braccino: contro una Juventus che per ovvi motivi partiva nettamente favorita, Gattuso ha interpretato la gara in un modo coraggioso e ha meritato di vincere, nonostante il successo sia arrivato solo ai rigori. Contro il Barcellona lo 0-0 non basta, ma il Napoli ha dimostrato di non soffrire le notti in cui è chiamato a diventare grande.

