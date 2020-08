Barcellona-Napoli: probabili formazioni e statistiche

I dati più significativi e i nomi dei probabili 22 protagonisti della partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019-20. Il match è in programma sabato 8 agosto 2020 alle ore 21 al Camp Nou

Le probabili formazioni

Barcellona (4-3-1-2): ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, F.de Jong; Messi, L.Suárez, Ansu Fati. All. Quique Setién

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, L.Insigne. All. Gennaro Gattuso

Le statistiche

Prima volta in partite ufficiali per il Napoli al Camp Nou che a Barcellona ci era venuto solo per il Trofeo Gamper. Per il Napoli è il terzo ottavo di finale di Champions League, col nuovo format, nelle due volte precedenti gli azzurri sono stati eliminati dal Chelsea nel 2012 e dal Real Madrid nel 2017. In quelle due occasioni, chi ha eliminato il Napoli ha poi vinto la Champions League.

Il Barcellona ha sempre passato il turno nelle 19 volte precedenti in cui è riuscita a non perdere la gara d'andata in trasferta. L'ultima eliminazione dopo un risultato 'positivo' in trasferta all'andata è datata 2003, quando passò la Juventus che seppe vincere 2-1 al Camp Nou dopo l'1-1 della gara d'andata.

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime 10 gare giocate in trasferta in Champions League (4 pareggi e 5 sconfitte nel parziale), ovvero il successo per 3-2 contro il Red Bull Salisburgo nell'ultima fase a gironi. Tuttavia, ha il Napoli ha chiuso il girone senza sconfitte, pareggiando anche ad Anfield contro il Liverpool.

Il Barcellona non perde in casa da 35 partite consecutive in Champions League (31 vittorie e 4 pareggi nel parziale), avendo in mano la seconda striscia positiva più lunga della storia della competizione dopo i 43 risultati utili consecutivi del Bayern Monaco dal 1969 al 1991. L'ultima sconfitta casalinga per il Barça è datata ottobre 2009, con la vittoria del Rubin Kazan per 2-1 al Camp Nou.

Il Barcellona si è sempre qualificato ai quarti di finale negli ultimi 12 anni, l'ultimo ko agli ottavi risale alla stagione 2006-2007, con Rijkaard in panchina, quando i catalani - campioni in carica - furono eliminati dal Liverpool a causa dei gol realizzati in trasferta (1-0 ad Anfield, 2-1 al Camp Nou).

Questa sarà solo la prima gara casalinga in Champions per Quique Setién che aveva debuttato nella massima competizione europea nella gara d'andata. 10 degli 11 allenatori precedenti del Barça sono riusciti a conquistare la “prima in casa” tranne Louis van Gaal che pareggiò col PSV nell'ottobre del '97 (2-2).

Dopo il record di assist nella Liga, ci si aspetta un grande Messi anche in Champions. L'attaccante argentino è stato coinvolto in 11 gol del Barça nelle ultime 5 gare casalinghe dei catalani in Europa con 8 reti e 3 assist. Occhio però a Dries Mertens che in stagione ha segnato 6 reti in Champions League per il Napoli. Il belga è a un passo dall'eguagliare il record di gol “europei” di Cavani e Higuain (7) anche se l'uruguaiano e l'argentino li avevano realizzati in Europa League.

