Il tecnico della squadra tedesca, chiamato per sostituire Nico Kovac a inizio novembre, è stato il grande artefice della sesta Champions vinta dal club bavarese dopo quelle del 1974, 1975, 1976, 2001 e 2013. Un percorso eccezionale quello di Neuer e compagni, i primi nella storia a trionfare vincendo tutte le partite.

La sesta Champions League/Coppa dei Campioni nella storia del Bayern Monaco è nel segno di Hans-Dieter Flick. Il 55enne allenatore, grazie al trionfo di Lisbona sul PSG, diventa il terzo allenatore a salire sul tetto d'Europa da subentrato: aveva infatti iniziato la stagione come assistente di Kico Kovac per poi prendere il posto del croato dopo il suo esonero a inizio novembre. Prima di lui solo altri due tecnici erano riusciti a vincere la Champions League senza iniziare la stagione alla guida del club campione: Di Matteo col Chelsea nel 2012 e Zidane col Real Madrid nel 2016.

Flick, invece, non entra nel ristretto club di allenatori che sono riusciti a vincere la Coppa dopo averla vinta anche da giocatori e che tra i membri vede nomi illustri come quelli di Miguel Munoz, Josep Guardiola, Zinedine Zidane, Giovanni Trapattoni, Johan Cruijff e Frank Rijkaard. Flick aveva infatti giocato la finale di Coppa dei Campioni col Bayern anche nel 1987, ma quella notte a Vienna la formazione bavarese venne sconfitta 2-1 dal Porto di Madjer e Juary.

Un trionfo dal sapore storico per i bavaresi che diventano la prima squadra della storia a mettere in bacheca la Champions dopo avere vinto tutte le partite, dalla prima della fase a gironi fino alla finalissima di Lisbona. Un'edizione che, vale la pena ricordarlo, è stata accorciata a seguito della pandemia di Covid-19 e che rispetto alle ultime edizioni ha previsto partite a eliminazione diretta in gara secca dai quarti di finale in poi.

