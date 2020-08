Il portiere e capitano del Bayern Monaco, uno dei migliori in campo nella serata del Da Luz di Lisbona, non trattiene la gioia per il successo sul PSG: "Sono stati 90 minuti tiratissimi, ma alla fine abbiamo meritato la vittoria, è un sogno. Se è stata la migliore gara della mia carriera? Non so dirlo, ha ho giocato davvero bene".

Manuel Neuer, portiere e capitano del Bayern Monaco nonché uno dei migliori in campo nella finale di Champions League di Lisbona contro il PSG che ha incoronato i bavaresi campioni d'Europa per la sesta volta nella loro storia, non trattiene la soddisfazione per il trionfo: "È difficile realizzare quello che abbiamo fatto, è stata una serata incredibile, sono stati 90 minuti tiratissimi ma alla fine abbiamo meritato la vittoria. È un sogno. Il PSG ha giocatori fortissimi davanti, forse hanno avuto difficoltà nella costruzione del gioco perché abbiamo pressato alto. La miglior gara della mia carriera? Non so dirlo, ma ho giocato davvero bene".

Champions League Le pagelle di PSG-Bayern Monaco 0-1: Coman decisivo, Mbappé e Neymar flop DA 2 ORE

Su Flick

"Ha grandi meriti, abbiamo lavorato benissimo insieme. Ha ricostruito la squadra, è stata una medicina per noi. È incredibile quello che è riuscito a fare".

Champions League Bayern, Flick nella storia: vince la Champions da subentrato come Di Matteo e Zidane DA 2 ORE