Buon compleanno Redondo: quando Old Trafford ammutolì per il "Taconazo"

Il 19 aprile del 2000 Redondo autografò una delle giocate più belle di sempre con un colpo di tacco mozzafiato a Old Trafford, nel ritorno del quarto di finale tra Real Madrid e Manchester United. A spuntarla furono proprio i "merengues" di capitan Fernando Redondo.

Il 19 aprile non è un giorno banale per la storia della Champions League, non lo è mai stato sin dall'anno di grazia 2000: vent'anni fa Fernando Redondo (fresco 51enne) lasciava sul posto il difensore norvegese del Manchester United Henning Berg con mitologico colpo di tacco, per poi addomesticare il pallone all'altezza della linea di fondo e servire un delizioso cioccolatino, solo da scartare, a beneficio dell'accorrente Raul.

La prodezza dell'argentino fu il proverbiale ombrellino sul long drink, a sigillare il passaggio del turno del Real Madrid di Vincente Del Bosque. Grazie al taconazo gli ospiti si portarono infatti sullo 0-3 a Old Trafford dopo lo 0-0 del Santiago Bernabeu maturato due settimane prima: lo United ricucì il gap sino al 2-3, ma il triplice fischio del nostro Pierluigi Collina sancì la qualificazione alle semifinali della Casa Blanca. Una prodezza, quella del numero 6 e capitano del Real, da ammirare in loop da qualsiasi angolazione perché come titolava AS lo scorso 19 aprile citando un tango di Carlos Gardel "vent'anni non sono niente".

Quella sera Fernando Carlos Redondo Neri detto El Principe disputò la recita perfetta, da imperatore del centrocampo, telecomandando i suoi compagni verso la semifinale con disarmante grazia e portamento regale. Per la cronaca i Merengues si sarebbero aggiudicati la Coppa asfaltando il Valencia di Hector Cuper nella finalissima dello Stade de France di Parigi.

Mi sembra incredibile che siano passati 20 anni da quella giocata. Ricordo bene: ricevo da Roberto Carlos, scambio con Savio e mi trovo davanti Berg. Il colpo di tacco fu un gesto tecnico e un'ispirazione, l'avevo provato solo nelle giovanili dell'Argentinos Juniors. Per me fu importante alzare la testa e servire la palla sui piedi di Raul. Partita fantastica, pubblico incredibile quello di Old Trafford (Redondo @As)

Che cosa ha quel giocatore nei suoi piedi? Calamite? (Alex Ferguson)

Non dimenticherò mai il tacco di Redondo, è stato uno dei numeri più belli che abbia mai visto su un campo da calcio (Pierluigi Collina)

Archiviata quella fortunata stagione, il centrocampista argentino dal sinistro fatato provò l'avventura italiana passando dal Madrid al Milan a peso d'oro, ovvero per 35 miliardi delle vecchie lire: e che peccato non aver ammirato il miglior Redondo in Serie A, principalmente a causa di un gravissimo infortunio al legamento crociato di un ginocchio! Questa però è un'altra storia...

