In un momento in cui non si sa esattamente quale motivo si nasconda dietro l'indisponibilità del giocatore, l'Atalanta gli sta vicino e lui ringrazia.

Josip Ilicic è scomparso dai radar dell'Atalanta e, per tuttelare la sua privacy, la società non ha dato spiegazioni se non qualche vago accenno ai problemi personali del giocatore.

Si è sentito e letto di tutto in questo periodo, da fantomatici problemi con la moglie a depressione post-covid, ma il club bergamasco tiene duro: nulla trapela e tutti si sono stretti attorno al proprio campione, proteggendolo dagli assalti dei curiosi e facendogli sentire la proria vicinanza. Ed è così che, nell'ultima partita, tutta la squadra ha deciso di posare con la sua maglia per la foto e lo stesso Gian Piero Gasperini, interrogato sul tema, ha parlatdo del ragazzo concludendo con un "Forza Josip".

La foto, però, è arrivata dritta al bersaglio ed ecco che l'attaccante, che attualmente è in slovenia, ha voluto celebrare i compagni per il suo ritorno sui social: postata la foto toccante, aggiunge semplicemente un "Grandi"

Tra le storie appare anche un selfie scattato dalla moglie Tina in cui Ilicic sembra voler scherzare, con un'espressione non troppo seria.

Il club spera ovviamente le cose vadano meglio e vorrebbe fino all'ultimo poterlo portare a Lisbona per la Champions League, anche se l'ipotesti sembra abbastanza remota. Nel frattempo, nessuna pressione e il consueto affetto.

