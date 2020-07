Champions ed Europa League, dove eravamo rimasti: guida al sorteggio, nuova formula, città e date

Il sorteggio di venerdì 10 luglio stabilirà in tabellone completo per i quarti e le semifinali di Champions ed Europa League. Dove eravamo rimasti? Che partite mancano? Dove si giocheranno? Quali squadre ci sono? Una mini-guida completa per rinfrescarci la memoria.

I campionati vanno via-via finendo. In Germania sono arrivati tutti i verdetti, Italia, Spagna e Inghilterra viaggiano spediti verso la finale della stagione. E dunque ci si avvicina in qualche modo alla ripresa delle coppe europee previste per agosto. Il primo passaggio dunque è quello dei sorteggi di venerdì 10 luglio a Nyon, che stabiliranno in maniera definitiva i tabelloni completi per i quarti di finale e le semifinali sia di Champions che di Europa League.

La formula: sorteggio completo, gara secca, nessun paletto

La formula è la stessa di sempre, ovvero non esistono più paletti: possibile apertura dunque agli scontri tra le squadre della stessa nazione. L’unica differenza, rispetto alla formula normale, consiste appunto nel fatto che tutte le sfide saranno in gara secca: la qualificazione si deciderà in 90 minuti.

Champions League: i dettagli

Ai quarti di finale c’è già l’Atalanta, che insieme a Lipsia, PSG e Atletico Madrid hanno completato metà del quadro. L’altra metà delle qualificate uscirà delle sfide rimanenti degli ottavi di finale che devono essere completati

Barcellona-Napoli (andata 1-1)

Juventus-Lione (andata 0-1)

Manchester City-Real Madrid (andata 2-1)

Bayern Monaco-Chelsea (andata 3-0)

Queste partite si giocheranno il prossimo 7 e 8 agosto, a porte chiuse, nelle rispettive città di appartenenza delle squadre: ovvero Barcellona, Torino, Manchester e Monaco di Baviera.

Dopodiché ci si sposterà a Lisbona per la Final 8, che sarà così sviluppata:

12, 13, 14 e 15 agosto: quarti di finale

18-19 agosto: semifinali

23 agosto: finale

Il Papu Gomez, capitano dell'Atalanta, in un'iconica foto con lo sfondo Champions League Credit Foto Getty Images

Europa League: i dettagli

Nessuna squadra è già qualificata ai quarti di finale, ma nonostante ciò, come per la Champions League, l’urna di Nyon stabilirà l’intero quadro: quarti, semifinale e finale. Le italiane ancora in corsa sono Inter e Roma, che a differenza di tutte le altre si giocheranno l’accesso ai quarti in una gara secca (quasi certamente in campo neutro già in Germania). Tutti gli altri match degli ottavi saranno invece nei rispettivi stadi delle squadre interessate.

Copenhagen-Istanbul Basaksehir (andata 0-1)

Wolverhampton-Olympiacos (andata 1-1)

Bayer Leverkusen-Rangers (andata 3-1)

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (andata 2-1)

Basilea-Eintracht Francoforte (andata 3-0)

Manchester United-LASK Linz (andata 5-0)

Inter -Getafe (gara secca)

Siviglia-Roma (gara secca)

Queste partite si disputeranno il 5 e il 6 agosto, dopodiché ci si sposterà in varie città della Germania per la Final 8, esattamente come per la Champions League. Queste le date

10-11 agosto: quarti di finale (ore 21)

16-17 agosto: semifinali (ore 21)

21 agosto: finale (ore 21)

Ludogorets-Inter, andata Europa League sedicesimi Credit Foto Getty Images

Agosto di Coppe Europee: si gioca praticamente tutti i giorni dal 5 al 23

Dunque, calendario alla mano, si giocherà praticamente tutti i giorni: 5-6 agosto si chiudono gli ottavi di Europa League, 7-8 si chiudono gli ottavi di Champions. Pausa il 9 agosto, poi di nuovo 10-11 agosto si andrà con i quarti di Europa League. Dal 12 al 15 agosto sarà invece il momento dei quarti di Champions. Il 16 e il 17 agosto via libera alle semifinale di Europa League. Il 18 e 19 agosto semifinali di Champions. Il 20 agosto pausa, poi il 21 agosto finale di Europa League. Un giorno per tirare il fiato e il 23 sarà la giornata del gran finale, con l’ultimo atto della Champions.

