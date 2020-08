La più grande stagione nella storia dell'Atalanta si ferma alla prima uscita a Lisbona. E non è un caso. Della squadra che ha fatto innamorare gli ultimi romantici in un calcio dominato da club elite che si muovono come multinazionali, la caduta all'ultimo respiro della Dea è un finale degno di un fado di Amália Rodrigues.

da LISBONA - C’è quasi sempre una connessione, una sensazione, una storia da raccontare, quando alla fine di tutto si distoglie lo sguardo dall’unico soggetto su cui ci si era concentrati – il campo – e finalmente ci si guarda intorno. Perché un’eliminazione così, a pensarci bene, non poteva che avvenire in una città che con le sue tascas, del destino, pardon, del fado – (dal latino fatum, appunto, ‘destino’) – ci aveva fatto e ci fa tuttora un’arte.

Sembra davvero perfetta per Lisbona l’ultima pagina dello spartito Atalanta, che per un anno o quasi ha ritmato gli stadi d’Europa a una musica più degna di un club berlinese che di una taverna portoghese: alta, continua, perentoria, e seducentemente ripetitiva fino allo sfinimento. Degli avversari, ovviamente. Nel suo tour europeo nato di fatto dall’estrema periferia orientale – Kharkiv – e terminato laddove l’Europa ha i suoi confini naturali – Lisbona – l’Atalanta non aveva fatto i conti però con il suo fado, con il suo destino, appunto.

Già, perché al di là della retorica di chi ha voluto a tutti i costi raccontare una realtà tifata da tutti – utopia per definizione; e basterebbe aprire i social a fine partita, o più semplicemente fare 50 chilometri in direzione Est sulla A4 e poi chiedere al casellante di Brescia – dell’Atalanta si erano innamorati più che altro i romantici: coloro i quali credevano, in fondo, fosse ancora possibile sovvertire le forze.

Neymar e Kylian Mbappé festeggiano dopo la rocambolesca vittoria in rimonta sull'Atalanta da parte del PSG (2-1). Champions League 2019/20 Credit Foto Getty Images

Le forze economiche di una realtà in cui alle storie come quelle dell’Atalanta si farebbe volentieri a meno; le forze culturali di chi, detto senza troppi giri di parole, alla bella storia di calcio di un gruppo tirato su dal nulla preferisce i campioni. Perché una semifinale con Neymar e Mbappé farà sempre vendere di più di una con Gomez e Gosens; perché per preferire Bergamo a Parigi bisognerebbe in fondo essere dei pazzi.

Pazzi, però, sono diventati gli altri, che per avere la meglio di un’Atalanta assai meno bella e meno tonica di quella che avevamo lasciato a Valencia, hanno comunque dovuto attendere l’ultimo respiro; in una rimonta arrivata più per ko tecnico dei bergamaschi che per puro merito mostrato sul campo dai parigini. Già, perché il destino – o è forse la semplice realtà dei fatti? – ci ha raccontato che purtroppo sono ancora i soldi a fare la differenza: quelli che servono per pagare un fuoriclasse in grado di prendere per mano una squadra come Neymar; quelli che da una parte come rinforzo mandano in campo Mbappé e dall’altra Jacopo Da Riva.

Jacopo Da Riva prende il posto di Duvan Zapata nel finale di Atalanta-PSG. Per il capitano della Primavera prima presenza in Champions. Sullo sfondo Tuchel Credit Foto Getty Images

Ma a Bergamo e all’atalantino, probabilmente, va davvero bene così. Anzi, vuoi mettere che orgoglio veder esordire il capitano della Primavera in mezzo ai fenomeni? Perché certo, rimanere a sognare un’altra settimana sul palcoscenico delle più grandi, sarebbe piaciuto a loro e a tutti i romantici che questa Dea ha ospitato sul proprio carro. Ma in fondo, un’uscita del genere, all’ultimo minuto di una partita quasi vinta, non solo non sposta di una virgola il giudizio sulla stagione (la più grande della storia dell’Atalanta) ma è ancor più funzionale al racconto: le storie degne di essere cantate, come in un brano di Amália Rodrigues, sono quelle che vanno a finire male.

