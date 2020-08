La stella brasiliana del PSG, nel tentativo di congratularsi con il Bayern Monaco dopo la finalissima di Champions League a Lisbona, sbaglia il tweet e provoca la simpatica reazione del club tedesco: "Grazie, ma sfortunatamente non siamo noi".

Un simpatico siparietto social ha reso (forse) un filino meno cocente la delusione di Neymar per la sconfitta contro il Bayern Monaco nella finalissima di Champions League a Lisbona. Tutto è nato dal tentativo (apprezzabile e molto sportivo) del brasiliano del PSG di complimentarsi con la squadra di Flick per il successo e la conquista della Coppa. A tradire Neymar, tuttavia, è stata la tastiera: il messaggio di congratulazioni, complice una N dimenticata per strada, è stato indirizzato non al Bayern Monaco, bensì al Bayer (Leverkusen).

La risposta del Bayer

Da Leverkusen, nonostante l'amarezza per un'Europa League finita ai quarti di finale per mano dell'Inter, hanno preso l'errore di Neymar con ironia. Il club tedesco, sul proprio profilo ufficiale in lingua inglese, ha pubblicato una emoticon ad hoc e ha poi risposto direttamente al brasiliano: "Grazie. Non sappiamo per cosa ti congratuli con noi visto che siamo in vacanza e giochiamo a Fifa, ma grazie.

