coach Gian Piero Gasperini of Atalanta Bergamo during the UEFA Champions League match between Atalanta Bergamo v Valencia at the Stadio San Siro on February 19, 2020 in Milan Italy

In occasione del match valido per i quarti di finale della competizione europea, Deliveroo lancia una speciale pizza per celebrare l’allenatore della Dea! 240 i ristoranti partner di Deliveroo a Bergamo. La pizza è tra piatti preferiti, dietro ad hamburger e poke!

Cresce a Bergamo la febbre da Champions League. Per celebrare la squadra bergamasca, per la prima volta nei quarti di finale della massima competizione di calcio europea per club, Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery, dedica ai supporters neroblù una speciale pizza dedicata all’artefice principale dalla eccezionale stagione sportiva!

In occasione della partita del 12 agosto valida per i quarti di finale, sarà infatti possibile ordinare in esclusiva su Deliveroo da Pizzeria Bella Napoli la pizza Gasp, una speciale pizza bianca celebrativa dedicata all’allenatore Gasperini realizzata con fior di latte di agerola, basilico ed olio evo bio, emmental svizzero, brie, gorgonzola e l’immancabile taleggio, tipico della tradizione gastronomica orobica. Un modo gustoso e divertente per sostenere a tavola la Dea ed entrare nel clima pre-partita migliore dei modi, con una delle specialità preferite da gustare davanti alla tv in occasione di partite di calcio come la pizza.

Buon appetito, buona pizza e Forza Dea!

