Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei 26 convocati per le Final 8 di Lisbona, che vedranno l'Atalanta affrontare subito il PSG ai quarti di finale. Indisponibili Gollini e Ilicic, ma il portiere dei nerazzurri viaggerà comunque con la squadra.

Semaforo verde per l'Atalanta. A tutti i tamponi eseguiti prima del viaggio per il Portogallo, nessun giocatore degli orobici (o membro dello staff) è risultato positivo al Covid e la squadra di Gasperini può dunque partire serena per Lisbona, dove mercoledì 12 affronterà il PSG ai quarti di finale.

Champions League Atalanta-PSG: probabili formazioni e statistiche DA UN' ORA

Sono 26 i convocati da parte di Gasperini che chiama praticamente tutta la squadra a disposizione per seguire questo tipo di esperienza, unica nella storia dell'Atalanta. Non ci sarà Ilicic che è rincasato in Slovenia, non sarà disponibile Gollini dopo l'ultimo infortunio che costringerà Gasperini a puntare su Sportiello. L'ex portiere di Aston Villa e Manchester United sarà comunque al seguito della squadra, volendo mostrare la propria vicinanza ai compagni.

Tutti i convocati

22 Raoul Bellanova, 3 Mattia Caldara, 21 Timothy Castagne, 90 Ebrima Colley, 77 Alessandro Cortinovis, 7 Lennart Czyborra, 20 Jacopo Da Riva, 15 Marten de Roon, 19 Berat Djimsiti, 11 Remo Freuler, 25 Ludovico Gelmi, 10 Alejandro Gomez, 8 Robin Gosens, 16 Rodrigo Guth, 33 Hans Hateboer, 18 Ruslan Malinovskyi, 9 Luis Muriel, 55 Caleb Okoli, 6 José Luis Palomino, 88 Mario Pasalić, 17 Roberto Piccoli, 31 Francesco Rossi, 57 Marco Sportiello, 4 Bosko Sutalo, 2 Rafael Toloi e 91 Duván Zapata.

Mercoledì 12 comincerà quindi la Champions dell'Atalanta contro il PSG (Mbappé ancora in forte dubbio), in caso di passaggio del turno i nerazzurri affronteranno in semifinale la vincente della sfida RB Lipsia-Atlètico Madrid.

Play Icon WATCH Domenech: "Atalanta scarsa in difesa"; Gasperini: "Ha ragione, ma speriamo di smentirlo" 00:00:32

Champions League Il PSG ci crede: Mbappé andrà in panchina contro l'Atalanta, lui spera di partire dall'inizio DA UN' ORA