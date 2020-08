STADIO GIUSEPPE MEAZZA, MILAN, ITALY - 2020/02/19: Gian Piero Gasperini, head coach of Atalanta BC, looks on prior to the UEFA Champions League round of 16 first leg football match between Atalanta BC and Valencia CF. Atalanta BC won 4-1 over Valencia CF.

Dopo 26 anni di carriera, i quarti di finale di Champions League contro il PSG sono l'occasione della vita per il tecnico di Grugliasco. Che oltre alle gambe ha cambiato la testa della Dea.

Chissà a cosa starà pensando, Gian Piero Gasperini. Domanda banale, forse scontata. Ma proviamo a rifletterci con attenzione. Cosa ci deve essere nella sua testa in questo momento? Paura, adrenalina, tensione? Soddisfazione, senza dubbio. In un momento come questo torna in mente tutto: i sacrifici, le delusioni, la gavetta. Tanta, tantissima gavetta. A partire dal 1994, nel settore giovanile della Juve. Poi Crotone, Genoa, Inter, Palermo. La carriera che sembrava a un punto morto, con il suo apice sfiorato e subito scivolato via in nerazzurro. Il ritorno al Grifone, nel 2013, una seconda giovinezza. Da lì l’Atalanta, e il resto è storia. Storia già scritta e ancora da scrivere. Ci sarà tempo per crogliolarsi su quanto fanno fino a ora, ma adesso no. Il presente è da affrontare di petto, senza paura. Dopo 26 anni sulle panchine d’Italia sarebbe sciocco accontentarsi ora, dopo tutta la fatica fatta per arrivare fino a qui. Gasp lo sa e lo sanno i suoi giocatori, travolti dal gioco spumeggiante impresso loro dal tecnico e cambiati nella testa, oltre che nelle gambe.

Gasperini e Atalanta, crederci è l'unica soluzione

Gasperini dice che questa era un’isola felice, ma che a sua volta questa isola felice ti ha portato a rilassarti e non preoccuparti di vincere o perdere. Abbiamo deciso che questo non sarebbe più accaduto. E non è più successo. Migliorando sempre. L’Atalanta mi ha cambiato la vita

Sta tutto qui, nelle parole del Papu Gomez. Sarebbe facile, rilassante e anche meritato, probabilmente, sentirsi arrivati. L’Atalanta ai quarti di finale di Champions, cosa chiedere di più? Ma il libro di storia ha un’altra pagina che può essere riempita. C’è sempre qualcosa da conquistare, un’occasione da cogliere e un impossibile da rendere possibile. Era impensabile una qualificazione in Europa League, una partecipazione in Champions, un approdo agli ottavi di finale. Erano inimmaginabili 98 gol in un campionato e otto reti tra andata e ritorno contro il Valencia. E allora, perché non provarci?

Il mister è un motivatore: serve anche questo. Lui è un grande allenatore, ma noi ormai siamo allenati a fare sempre meglio. E con lui stiamo ragionando su qualunque miglioramento che sia possibile

La fame di Gasperini è espressa così, senza possibilità di fraintendimenti, dal patron Percassi. Il tecnico sa, ne è consapevole, che quella che ha davanti è l’occasione della vita. Per raccontare a se stesso che è arrivato fino a qui anche grazie alle delusioni, alle sofferenze e alle cadute di questi lunghi e sudati 26 anni di carriera. Un insegnamento per tutti e valido per la vita di ogni giorno, più che per lo sport. Dall’altra parte non ci sarà Mbappé? “Non sarò un ipocrita. Mi dispiace, perché quando un giocatore si fa male, è una cosa che mi rattrista. Ma per noi è ovvio che sarebbe meglio senza di lui”, ha dichiarato Gasp all’Equipe.

Mentalità vincente. “Abbiamo giocato tante partite, alla fine siamo calati un po', eravamo un po' ottusi. Ma contro il Parigi la motivazione sarà tale che possiamo superare tutto il resto”. Mentalità vincente parte seconda. Il segreto dell’Atalanta è tutto qui: nella testa, oltre che nelle gambe. E allora, perché non provarci? Gasperini lo fa per l’Italia, per un popolo, per una città, per i suoi giocatori. E lo fa anche per se stesso.

