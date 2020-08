L'Atalanta si avvicina a grandi passi alla sfida della storia col PSG. Un ostacolo all'apparenza insormontabile: il prodotto di collettività e bel calcio, contro il pallone dei più ricchi, che rotola a suon di bonifici inimmaginabili. La forbice sembra, per l'appunto, incolmabile. Oppure no? Quali sono i 4 motivi per cui l'Atalanta ha il dovere di crederci e spingersi ancora oltre nell'impresa?

L'Atalanta si avvicina a grandi passi alla sfida della storia col PSG. Un ostacolo all'apparenza insormontabile: il prodotto di collettività e bel calcio, costruito da anni di meticoloso lavoro di mister Gian Piero Gasperini, contro il pallone dei più ricchi, che rotola a suon di bonifici inimmaginabili. Neymar, Mauro Icardi, Thiago Silva... La forbice sembra, per l'appunto, incolmabile. Oppure no? Quali sono i motivi per cui l'Atalanta ha il dovere di crederci e spingersi ancora oltre nell'impresa? Noi di Eurosport ne abbiamo individuati 4.

1) La partita della vita e dell'orgoglio bergamasco. E italiano

Una dose "a mille" di adrenalina può fare la differenza, proiettare verso orizzonti impensati. Potrebbe essere il caso di una simile partita: fino a poco tempo fa, Atalanta e PSG era un abbinamento da playstation, ora della realtà. E per di più in coda a un anno fantastico e terribile allo stesso tempo, un potpourri di emozioni contrastanti che come poli hanno avuto i gol e le vittorie in Italia e in Europa della Dea e la tragica vicenda di Bergamo come capoluogo più colpito dal dramma del Covid-19. Un ulteriore successo in una sfida sulla carta "impossibile", corrisponderebbe a un trionfo internazionale dell'orgoglio bergamasco. E italiano: tutto lo Stivale tiferà la Dea, l'unica superstite tricolore in Champions League.

2) L'attacco straripante e un bomber di spessore internazionale: Duvan Zapata

...Che per distacco è stato il migliore in Serie A: 98 gol realizzati, 17 in più dell'Inter del tandem Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. Una medi di quasi 2,6 reti a partita. E non è che in Champions sia andata diversamente: ben 16 centri. Il fari si accendono, in questo senso, su bomber Duvan Zapata: 22 reti stagionali sin qui realizzate, nonostante un infortunio che l'ha colto di sorpresa e tenuto a lungo lontano dai campi. Un attaccante esplosivo, da sportellate e, in area di rigore, senza compromessi.

Duvan Zapata (Atalanta Bergame) against Sassuolo Credit Foto Getty Images

3) La velocità "europea" imposta dal Gasp

Diciamoci la verità: l'Atalanta è l'unica squadra italiana a correre a tutto gas, come si conviene in Champions. Anzi, "a tutto Gasp". Il tecnico di Grugliasco ha saputo imporre ritmi vertiginosi alla manovra nerazzurra che, dopo le prime tre uscite difficoltose, ha dimostrato di trovarsi a proprio agio nell'olimpo del calcio internazionale.

Atalanta-Coach Gian Peiro Gasperini während des Champions-League-Spiels gegen den FC Valencia Credit Foto Imago

4) La gara "secca" e le difficoltà del PSG

Senza gli indisponibili Angel Di Maria (squalificato), Marco Verratti e, molto probabilmente, Kylian Mbappé (andrà in panchina, poi si vedrà), i transalpini avranno comunque un paio di frecce in meno nella propria faretra. Lo stop imposto dal lockdown alle squadre francese può non essersi rivelato un vantaggio per una Juventus in crisi contro il Lione ma un'Atalanta ben allenata, per i motivi di cui sopra, può sorprendere la formazione di Tuchel. In più si ragionerà sulla base della sfida "secca", senza ritorno: al "da Luz" si può insomma andare "all in"...

