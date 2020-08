L'attaccante argentino ha vissuto un primo anno in Francia dai due volti, con un'ottima prima parte prima di essere scalzato da Cavani. L'assenza di Mbappé (almeno dal primo minuto) potrebbe favorire un buon minutaggio dell'ex Inter, che ha già segnato 7 gol alla Dea.

Stagione a due facce, quella di Mauro Icardi. La prima al PSG e non l’ultima, dopo l’acquisto a titolo definitivo da parte dei parigini con 50 milioni più 8 di bonus versati nelle casse dell’Inter. Come sottolineano i nostri colleghi di Eurosport Francia, nella prima parte di questo anomalo 2019/20 l’ex capitano nerazzurro si è guadagnato il posto da titolare a suon di gol, sia in Ligue 1 che in Champions League. Da gennaio Maurito ha però vissuto un periodo di evidente flessione, con Cavani che ha scavalcato l’argentino nelle gerarchie come dimostrato dalle scelte di Tuchel nel doppio confronto negli ottavi di finale di Champions contro il Borussia Dortmund: Matador titolare, Icardi in panchina per tutti i 180'. Nessun problema, invece, per quanto riguarda il rapporto con i compagni di squadra: "Icardi è sembrato perfettamente integrato nello spogliatoio, probabilmente per la presenza di molti giocatori sudamericani. Non ci sono stati problemi come all'Inter", è il commento dei colleghi francesi di Eurosport.

Mbappé out: Icardi vuole essere protagonista

L’interruzione a causa dell’emergenza Coronavirus, la Ligue 1 vinta senza più scendere in campo dopo la decisione di non ripartire, l’ufficialità del trasferimento a titolo definitivo al PSG e le prestazioni anonime contro Saint-Etienne e Lione nelle due finali di coppa giocate dalla ripresa del calcio. Periodo intenso e agrodolce per Icardi, che si prepara a giocare il primo quarto di finale di Champions League della sua carriera. I parigini hanno dimostrato di credere nell’argentino, con l’acquisto a titolo definitivo dall’Inter che sa di investimento soprattutto per il futuro vista la quasi sicura partenza di Cavani, in scadenza di contratto. Ma il presente si chiama Atalanta: c’è un sogno Champions da provare a coronare e Icardi vuole tornare a essere protagonista.

Presenze Gol Assist Ligue 1 20 12 3 Champions League 6 5 / Coupe de France 4 / / Coupe de la Ligue 3 3 1 Totale 33 20 4

Anche perché i parigini devono fare i conti con l’infortunio di Mbappé, che sicuramente partirà in panchina nella sfida da dentro o fuori contro la Dea. Una notizia negativa per Tuchel ma una possibile chance per Icardi, che oltre a giocarsi il posto con Cavani potrebbe rappresentare la prima valida alternativa a partita in corso. Dopo una stagione con luci e ombre, Maurito vuole chiudere in bellezza: basta poco, nel calcio, per far cambiare il giudizio. Icardi ha in mano il futuro del PSG ma può ritagliarsi un ruolo decisivo anche nel presente: 7 gol e 1 assist in 11 precedenti contro l’Atalanta. Gasperini è avvisato.

