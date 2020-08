Tutto fermo in casa Colchoneros dopo la positività al Coronavirus di due tesserati. La parteza per Lisbona è stata riprogrammata, c'è tensione nella squadra di Simeone che giovedì sera dovrebbe sfidare il Lipsia nei quarti di finale. Servono 13 giocatori arruolabili per evitare il rischio di sconfitta a tavolino.

C'è grande tensione in casa Atletico Madrid a causa delle due positivà al Coronavirus rese note dal club. I Colchoneros hanno sospeso gli allenamenti e rinviato la partenza per Lisbona dove giovedì sera è in programma la sfida dei quarti di Champions League contro il Lipsia: si attendono gli esiti dei tamponi effettuati ieri, domenica, per capire come riorganizzare l'iter di viaggio verso il Portogallo.

Questo è certamente un fastidioso imprevisto per la squadra di Diego Simeone nella marcia di avvicinamento alla gara più importante della stagione in questo momento. A Madrid si parla di tensione e i media spagnoli fremono in attesa di capire cosa succederà in base ai risultati dei test.

Champions League Bayern-Guardiola e un fallimento in Champions con attenuanti 04/05/2016 A 09:12

Cosa rischia l'Atletico Madrid: rinvio o ko a tavolino

Se i casi di positività al Covid restano due, la squadra di Diego Simeone potrà partire per Lisbona e scendere in campo giovedì 13 agosto contro il Lipsia. Viceversa, se i positivi fossero di più, l'Uefa potrebbe far entrare subito in vigore il nuovo regolamento, quello della stagione 2020-21 "applicabile alla fase di qualificazione e spareggi per Covid-19", ovvero "se almeno 13 giocatori registrati nell'elenco A (incluso almeno un portiere) sono disponibili, la partita deve proseguire nella data prevista. Se ci sono meno di 13 giocatori iscritti nell'elenco A o nessun portiere registrato disponibile, l'Uefa può autorizzare una riprogrammazione della partita". L'Atletico potrebbe anche modificare la lista, basta che la Uefa venga avvisata con anticipo e immediatamente dopo l'esito dei tamponi.

L'ultima opzione, quella più drastica, è quella della sconfitta a tavolino per 3-0. Il nuovo regolamento infatti dice anche che "nel caso la gara non si possa giocare, il club in questione sarà ritenuto responsabile e perderà 3-0 a tavolino".

Play Icon WATCH Mbappé e la Champions League: sulla musica epica, alza la coppa... Di tiramisù! 00:00:34