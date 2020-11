Niente di grave, ma Gigi Buffon starà a riposo nel match di Champions League previsto per stasera allo Stadium tra Juventus e Ferencvaros : il portierone bianconero ha accusato una affaticamento a un polpaccio e dunque non rientra nella lista dei convocati di mister Andrea Pirlo.

Andrea Pirlo con tutta probabilità confermerà il 4-4-2 visto nelle ultime uscite: in difesa spazio a Cuadrado, De Ligt, Danilo e Alex Sandro. A centrocampo a destra McKennie, in mezzo accanto ad Arthur c'è Bentancur, a sinistra ancora Bernardeschi. In attacco con tutta probabilità Dybala che affiancherà Cristiano Ronaldo, con Morata a riposo.