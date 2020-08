Il centrocampista francese, match winner della gara di andata contro la Juventus, fa parte di una schiera di giocatori che ha scelto di non prolungare fino ad agosto il proprio contratto in scadenza. I casi Pjanic e Callejon sono un'eccezione

La pazza estate calcistica post lockdown ci offre una nuova categoria di giocatori: chi si rifiuta di giocare la Champions. Il motivo è di natura prettamente contrattuale: la stagione è formalmente terminata lo scorso 30 giugno e c'è chi, arrivato a scadenza di rapporto o a fine prestito, ha trovato una nuova squadra o lo sta cercando e vuole risparmiarsi eventuali infortuni.

Nel Lione è il caso di Lucas Tousart, match winner nell'andata degli ottavi contro la Juventus. Il centrocampista francese era già di proprietà dell'Hertha Berlino da gennaio. I tedeschi lo hanno acquistato versando la somma di 25 milioni di euro (il secondo trasferimento più costoso della storia del club dopo Piatek) e lo hanno lasciato in prestito in Francia fino al termine della stagione. Il campionato oltralpe, però, si è concluso d'ufficio a causa del Coronavirus e il classe '97 si è ritrovato in un limbo/vacanza da cui uscirà soltanto con la prima giornata di Bundesliga. Stesso destino è toccato a Martin Terrier, entrato al 70' nel primo atto contro i bianconeri e passato dal Lione al Rennes e a Mapou Yanga-Mbiwa, rimasto svincolato.

Lo strano caso di Sanè

Dopo la rottura del crociato di un anno fa, Leroy Sané è rientrato in campo con la maglia del Manchester City per 11 minuti contro il Burnley, ma dal 3 luglio è del Bayern Monaco, senza poter giocare la massima competizione europea nè con i Citizens nè con i bavaresi. Il Lipsia, impegnato nelle Final Eight contro l'Atletico Madrid, ha perso tre giocatori che, ovviamente, non potranno scendere in campo a Lisbona: Timo Werner venduto al Chelsea, Marius Wolf in prestito al Borussia Mönchengladbach e Ethan Ampadu, rientrato al Chelsea. Capitolo PSG: a Edinson Cavani è scaduto il contratto con il club di Al-Khelaifi, è al momento svincolato e andrà in Portogallo probabilmente solo per firmare col Benfica. Thiago Silva ha scelto come Sergio Rico e Choupo-Moting di rimanere all’ombra della Tour Eiffel fino a fine agosto per provare a vincere la Champions. Tanguy Nianzou ha lasciato Parigi dopo due apparizioni e si è accordato con il Bayern così come il giovanissimo omonimo Kouassi, Meunier invece se ne è andato al Borussia Dortmund.

Le eccezioni italiane

Adrien Tamèze è rientrato al Nizza dal prestito all’Atalanta dopo aver giocato 8 minuti tra andata e ritorno contro il Valencia, mentre Arthur, ormai di proprietà della Juventus, salvo ribaltoni, non scenderà in campo al Camp Nou contro il Napoli nonostante il suo contratto con i blaugrana non si sia ancora interrotto. Tutt'altra storia invece per Miralem Pjanic e Josè Callejon. Uno è già del Barcellona, l’altro di nessuno e ci sta facendo un pensiero il Benevento. Eppure col contratto scaduto saranno regolarmente a disposizione di Sarri e Gattuso per provare a entrare tra le 8 regine d'Europa che si giocheranno questa pazza coppa estiva.

