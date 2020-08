Coach of Olympique Lyonnais Rudi Garcia answers to the media during the post match press conference following the UEFA Champions League group G match between Olympique Lyonnais (OL, Lyon) and RB Leipzig at Groupama Stadium on December 10, 2019 in Lyon, Fr

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport due giorni prima del ritorno delgi ottavi di finale contro la Juventus in Champions League, Rudi Garcia anticipa quello che sarà un match cruciale per la sua panchina e per quella di Sarri.

Ancora due giorni d’attesa prima di conoscere il verdetto di Juventus-Lione. Una partita che si prospetta in salita per entrambe le squadre: i bianconeri partono con l’handicap del risultato d’andata (1-0 in favore dei francesi), ma il Lione non gode di certo del favore dei pronostici: la cancellazione della Ligue 1, l’esilio prolungato dal campo, poi una sconfitta ai rigori in Coppa di Lega contro il PSG… Per gli uomini di Garcia sarà difficile iniziare la gara con il passo giusto. Tuttavia, Rudi Garcia conosce bene la Juventus: acerrima rivale durante il suo soggiorno a Roma, la Vecchia Signora ha beffato due volte i giallorossi guidati dal tecnico francese. E di secondi posti ne ha incassati molti anche Maurizio Sarri, che oggi siede sulla panchina dei bianconeri. Garcia, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, apre proprio con un elogio all’operato del tecnico ex Napoli e Chelsea:

La gente cosa vuole? Che la squadra vinca, no? Ecco, lo fa perché ce l’ha nel Dna e qualsiasi allenatore arrivi deve coltivarlo. Sarri lo ha fatto e ha vinto, e ora si giudica il gioco. Io dico solo che sono stati ancora i migliori.

Sull'Atalanta

Il tabellone di Champions prevede un altro derby Italia-Francia. L’Atalanta dovrà affrontare il Paris Saint-Germain per avanzare nella competizione. Con le assenze pesanti di Ilicic da una parte e di Mbappé dall’altra, Garcia prevede un incontro equilibrato. E parlando della Dea…

Gran bella squadra. Peccato abbiano perso Ilicic, è un giocatore fantastico. Con lui sarebbero stati ancora più forti, ma anche Papu Gomez è un fuoriclasse. È ordinata e organizzata: recita alla perfezione il calcio di Gasperini. Col PSG senza Mbappé, sarà una partita più aperta di quanto si pensi, anche se io tiferò PSG, perché è una squadra francese.

Niente catenaccio contro la Juve

Tornando alla gara in programma venerdì, Garcia non si limiterà a barricare l’area del suo Lione: "Non ci difenderemo per tutta la partita, dovremo fare in modo di fare un goal. Se ci riusciremo, sarà complicato eliminarci. Col PSG abbiamo dimostrato una solidità difensiva interessante. Certo, siamo outsider e la Juve è strafavorita, perché è costruita per vincere la Champions, come il PSG. Il fatto che Cristiano Ronaldo sia arrivato alla Juve ne è un segnale chiaro".

Possibilità di passare il turno? 50/50

Nonostante una settimana fa si fosse dichiarato fiducioso rispetto alle possibilità del Lione di accedere ai quarti di finale, stavolta il tecnico francese corregge il tiro:

Abbiamo il 50% di possibilità? Sì, possiamo dirlo. Di solito chi vince 1-0 ha più chance, ma sappiamo con chi giochiamo e dove giochiamo".

