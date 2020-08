I bavaresi vincono 8-2 il quarto di finale contro i blugrana e sono la prima squadra nella storia della Champions League a segnare 8 reti nella fase ad eliminazione diretta. Per i blaugrana una notte da cancellare, soltanto la sesta di sempre con 8 o più reti concesse: la stagione si chiude in bianco, un disastro. Festeggia anche Lewandowski: 50 gol in 60 presenze nella prima coppa europea!

Una notte storica al "Da Luz" di Lisbona, sede delle Final Eight di Champions League: da record per il Bayern Monaco, da incubo per il Barcellona. L'8-2 dei bavaresi è storico, un risultato roboante che per certi versi ricorda il 7-1 della Germania al Brasile ai Mondiali 2014.

Per i blaugrana è la prima volta con 8 gol subiti in una gara europea, soltanto la sesta nella propria storia in 4.440 gare ufficiali: i catalani non incassavano 8 gol dal lontano 1946 contro il Siviglia in Coppa del Re, 74 anni!

In aggiunta il Barcellona non aveva mai perso con 6 gol di scarto in un match europeo (l'ultima volta nel marzo 1976 in Coppa Uefa contro il Levski Sofia che vinse 5-4) e mai aveva subito 4 gol in un primo tempo, sempre in Europa. Questa eliminazione è la più crudele chiosa di una stagione da dimenticare che sarà la prima senza un trofeo dal 2007-08: fuori ai quarti in Coppa del Re, fuori in semifinale in Supercoppa e secondo alle spalle del Real Madrid nella Liga!

Bayern Monaco da record

Viceversa il Bayern Monaco si conferma in una forma esagerata: i campioni di Germania, rilanciati dall'arrivo in panchina di Flick, sono la prima squadra nella storia della Champions League a segnare 8 reti nella fase ad eliminazione diretta, e i primi dal Real Madrid in una coppa europea nel 1990-91 (9-1 al Wacker Innsbruck). I tedeschi hanno rifilato 8 gol al Barcellona che ha chiuso il match con "solo" 7 tiri in porta.

Una gara speciale anche per Thomas Muller e Robert Lewandowski. Il tedesco apre le marcature e firma il poker, arrivando a 5 gol in 5 sfide col Barcellona in Champions, gli stessi ai blaugrana di Andriy Shevchenko. Il polacco invece, autore del momentaneo 6-2, è arrivato al 50esimo gol in Champions col Bayern Monaco in 60 presenze: soltanto Cristiano Ronaldo ha raggiunto la stessa cifra con meno gare, 50 in 50 gare col Real Madrid.

