"Leo Messi non viaggia, non viaggia nemmeno Frenkie (De Jong), abbiamo pensato che entrambi abbiano bisogno di riposo: con nove punti in Champions League siamo in una posizione comoda e dobbiamo dare loro riposo": queste le dichiarazioni dell'allenatore del Barcellona Ronald Koeman alla vigilia del match di Champions League tra Dinamo Kiev e Barça.