da LISBONA - Sì, d’accordo: i campioni, i fenomeni, risultati rocamboleschi e buone prima pagine per tutti. Da Guardiola che torna a casa all’umiliazione del Barcellona; dal trionfo dell’ennesimo ‘modello’ che puntuale che viene presentato ogni stagione come quello definitivo – quest’anno tocca ai tedeschi – alle varie favole Lipsia e Lione.

Insomma, nel consueto tourbillon degli spazi mediatici da riempire – e qui dentro non possiamo autoescluderci – l’analisi, almeno per chi vi scrive queste righe, è un po’ più semplice: sta vincendo chi, di fatto, è in precampionato.

Non era di certo scontato. Anzi, da più parti, alla vigilia di questo particolare torneo, si sospettava come in fondo potesse essere proprio il contrario: squadre ferme da tanto contro chi arrivava con l’onda lunga della stagione. Così non è stato. Ma, anzi, a rivelarsi vincente, è stato l’esatto opposto. Lipsia, Bayern, Lione e PSG. Le prime due, tedesche, hanno chiuso il 27 giugno. Da lì in poi una sorta di piccola stagione anticipata: 15 giorni immediati di vacanza, il rientro e il semplice sviluppo di nuovi carichi in vista di un torneo da approcciare come l’inizio di una nuova stagione. Dall’altra, due francesi, che di fatto il campionato lo cominceranno tra 5 giorni; e dunque al di là dello stop forzato voluto dal governo francese, si sono fisicamente approcciati a questa stagione nella maniera più normale possibile.

E’ apparsa questa la ricetta vincente in questa 4 giorni di incroci dei quarti di finale: ad andare avanti chi fisicamente era più fresco e ne aveva di più.

Poi, chiaro, la questione non si ferma lì. Dalla Juventus già prima, passando poi per il Barcellona e concludendo proprio ieri sera col Manchester City, di problemi per queste big d’Europa ce ne sono stati eccome. Ma il minimo comun denominatore in fondo è stato evidente in ognuna delle partite dove la sfavorita – e qui ci mettiamo anche il Lipsia – ha steso la grande: la maggiore brillantezza.

Già, perché il Barcellona è crollato; perché il Lipsia ha dominato l’Atletico Madrid non solo sul palleggio ma anche fisicamente; perché persino il Manchester City, che per tornare a casa ha fatto di tutto – da 50 minuti senza senso a livello tattico per Guardiola a due errori individuali clamorosi nel giro di 30 secondi – ha subito nonostante tutto per almeno un tempo la maggiore intensità del Lione. E la Ligue1 non è certo la Premier League. Insomma, è venuto fuori che a vincere sono stati i più svegli e i più freschi, oltre a coloro i quali hanno commesso meno errori.

La ricetta più semplice del mondo, che unita a una formula sicuramente affascinante poiché meno incline a rispettare i reali valori – la gara secca – ha fatto il resto. Più che'un modello', una mezza casualità. Per una Champions versione precampionato che magari, qualche cambiale, alle 'nuove proposte', potrà restituirla al prossimo marzo/aprile... Quando ormai, come gli altri, queste saranno a un anno di corsa... mentre chi ora si lecca le ferite – inglesi, spagnoli e italiani – avrà ripreso un percorso ‘più normale’. Al netto di errori clamorosi e della solita, fondamentale, componente più importante in questa competizione: una buona dose di fortuna. Il tutto Covid-19 permettendo, naturalmente.

