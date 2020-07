La squadra di Rudi Garcia vince per 3-2 in Belgio contro il Gent e continua il suo percorso in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. A segno Toko Ekambi, Traoré e Bard, ma la difesa subisce troppi gol.

Alla Ghelamco Arena, il Lione trova la sua terza vittoria in una sorta di precampionato, in vista della gara di Champions League contro la Juventus. La squadra di Rudi Garcia gioca a buon ritmo, trova tre gol sul campo del Gent grazie ai soliti Toko Ekambi e Traoré, ma subisce troppo dietro con il Gent che segna in due occasioni. Ora, prima di affrontare il PSG in finale di Coppa di Lega francese, il Lione se la vedrà contro il Royal Antwerp per capire il suo reale stato di forma.

Tabellino

Gent-Olympique Lione 2-3

Gent (4-4-2): Kaminski; Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Nurio; Botaka, Owusu, Kums; De Bruyn; Niangbo, Mbayo. All. Jess Thorup

Lione (3-4-1-2): Tatarusanu; J.Andersen, Marcelo, Denayer; Rafael, Thiago Mendes, Caqueret, Bard; Reine-Adelaide; B.Traoré, Toko Ekambi. All. Rudi Garcia

Marcatori: 21' Toko Ekambi (L); 34' Niangbo (G); 42' B.Traoré (L), 49' Bard (L); 74' rig. De Bruyn (G)

Cronaca

Reine-Adélaïde è il protagonista del primo tempo per il Lione, è suo infatti l'appoggio per Toko Ekambi che realizza il gol del vantaggio, con una grande conclusione che non lascia scampo a Kaminski. In contropiede, però, la squadra di Garcia subisce troppo e concede un penalty ai padroni di casa per fallo dell'ex Samp Andersen: segna Niangbo, ma in tap-in dopo aver sbagliato il rigore. Il Lione riparte e nel finale di primo tempo trova il 2-1 con Traoré servito ancora da Reine-Adélaïde.

