In casa Napoli filtra ottimismo per il recupero del capitano nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona al Camp Nou. Iperestensione del legamento crociato posteriore del ginocchio destro per il portiere nerazzurro che si è fatto male contro l'Inter scontrandosi con il compagno di squadra Gosens

A quattro giorni dal ritorno contro il Barcellona, in casa Napoli filtra ottimismo sulle condizioni di Lorenzo Insigne. La diagnosi dell'attaccante, infortunatosi nel finale del match contro la Lazio di sabato scorso, ha evidenziato una lesione del tendine dell’adduttore lungo sinistro, ma il capitano azzurro farà di tutto per recuperare per la delicata sfida del Camp Nou contro Messi e compagni. Secondo quanto riportato dall'edizione online della Gazzetta dello Sport, Insigne non ha dolore anche se l'adduttore è ancora infiammato. Bisognerà attendere la prova sul campo per capire se potrà calciare. Molto dipenderà anche dalla sua volontà. Rino Gattuso potrebbe utilizzarlo per una parte della gara e poi sostituirlo per non comprometterne lo stato fisico. Il ragazzo salirà comunque sul charter che venerdì porterà il Napoli a Barcellona e proverà fino all'ultimo momento utile il recupero lampo.

Serie A France Football: "Cristiano Ronaldo stufo della Juventus'', futuro al PSG? DA 2 ORE

Tutt'altro umore, invece, per Pierluigi Gollini. Il quarto di Champions League contro il PSG è in forte dubbio per il portiere dell'Atalanta, infortunatosi in occasione del primo dei due gol nella sconfitta casalinga di sabato scorso con l'Inter dopo uno scontro col compagno Robin Gosens. Alla ripresa della preparazione a Zingonia, al giocatore è stata riscontrata un'iperestensione del crociato posteriore del ginocchio sinistro. Si tenterà un recupero in extremis per la sfida del prossimo 12 agosto contro gli uomini di Tuchel a Lisbona. In caso di forfait, Gasperini schiererà Marco Sportiello tra i pali, che ha giocato titolare anche nel ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Valencia.

Play Icon WATCH Gattuso: "Barcellona? Sappiamo che ci vorrà un miracolo, ma dobbiamo giocare da squadra" 00:02:16

Calcio La FIGC assegna lo Scudetto Primavera all'Atalanta: retrocesse Chievo, Napoli e Pescara DA 4 ORE