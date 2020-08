Gli uomini di Sarri riprendono il percorso in Champions tra incertezze e rimpianti. Gli ingredienti per superare il Lione ci sono, ma dovranno essere mischiati coscienziosamente: da Cristiano Ronaldo a Dybala, da una compattezza difensiva da ritrovare a una mentalità allegriana da riscoprire

Venerdì sera la Juventus di Maurizio Sarri scenderà in campo per giocarsi il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. L’1-0 subito all’andata brucia, soprattutto per il mancato gol in trasferta, che obbliga i bianconeri a segnare almeno due reti per passare il turno.Se si analizza la partita disputata a febbraio, il quadro non migliora di certo: CR7 e compagni non sono mai riusciti a tirare in porta durante tutto l’arco dei 90’. La serata di febbraio, poco prima della detonazione della pandemia, aveva segnato il capolinea di una squadra ancora acerba e priva di identità. Ma da quella partita sono passati ben 5 mesi. E le circostanze che avvolgono la ciurma di Sarri e quella di Garcia si sono quasi capovolte. Ecco gli ingredienti necessari a ribaltare il risultato contro i francesi.

Un CR7 decisivo

Champions League Garcia: "Lo svantaggio è tutto per noi: ci manca il ritmo partita" DA 14 ORE

C’è poco da spiegare, da quando l’alieno è sbarcato sul pianeta Juve, la squadra ha cominciato ad orbitare attorno a lui. CR7 ha conquistato la piena fiducia dello spogliatoio bianconero proprio in una serata europea come questa, una serata da inventare. Era il tempo degli “huevos” mostrati dal Cholo, dei 2 gol da rimontare all’Atletico, di una Champions League pazza, satura di gol e ribaltoni improvvisi. Quest’anno invece sarà un’edizione soporifera, con gli stadi vuoti e le gambe stanche. Ma il genio di Ronaldo non può andare in vacanza nel momento topico della stagione. Non se lo perdonerebbe mai. Per il portoghese parla il suo stesso ruolino di marcia: 10 gol nelle 11 gare di A post Covid, 20 negli ultimi 23 match. Cristiano Ronaldo è e deve essere l’uomo della Champions League, ne sente l’odore come nessun altro. A lui piace vestirsi di questa pressione, della certezza che i compagni prima o poi si rivolgeranno a lui per accendere la partita. Per questo servirà il CR7 delle grandi occasioni, quello che ha superato 25 gol in campionato con la maglia bianconera (un muro che non veniva superato dal 1961), quello che si propone in profondità e sotto porta, cattivo nelle ripartenze. Dovesse scendere in campo la versione pallida (quella della Coppa Italia persa, o della stessa andata contro il Lione), la Juve verrebbe privata dell’unico punto di riferimento offensivo.

Dybala in campo

Ed è una probabilità risicatissima. Il fantasista argentino è a forte rischio per la gara di venerdì, dopo aver sofferto un’elongazione della coscia sinistra nella partita contro la Sampdoria. Per lui continua il lavoro personalizzato, e Sarri spera di poterlo presentare almeno in panchina. Sarebbe un tassello cruciale da recuperare a tutti i costi, dopo l’ennesimo forfait di Douglas Costa. Senza i numeri 10 e 11, l’offensiva della Juventus perde in esplosività; Bernardeschi e Higuain sono lontani dalla forma ideale, non hanno le caratteristiche tecniche necessarie a puntare l’avversario, a pressare la linea difensiva e imporre il ritmo richiesto da Sarri per vincere la partita. Un’assenza che penalizzerebbe anche CR7, siccome è stato proprio l’asse tra il portoghese e l’argentino a trascinare la Juventus attraverso le notti più liete e le notti più difficili. E poi quel titolo di MVP della Serie A, 17 gol e 14 assist tra tutte le competizioni, una pedina che segna e fa segnare. Escludere Dybala significa escludere l’otturatore della macchina bianconera, l’ingranaggio capace di catalizzare la luce e inventarsi gol dal nulla. E per una squadra che non è riuscita ad effettuare nemmeno un tiro in porta nella partita d’andata, il peso della Joya diventa fondamentale.

Play Icon WATCH Dybala: "Il mio idolo è Ronaldinho, da poco ho ricevuto la maglia che mancava alla mia collezione" 00:00:38

Compattezza difensiva

Il problema lampante di questa stagione. Il pragmatismo della Vecchia Signora ha cessato di esistere proprio sul finale di quest’anno. La squadra bianconera ha conquistato il nono titolo nonostante non abbia concluso con la migliore retroguardia in termini di gol subiti: meglio Inter e Lazio. Più precisamente, sono ben 43 i gol subiti in Serie A, soglia così maledettamente vicina a quella della Juve 2011 di Delneri, che ne aveva incassati 47. Di chi sono le colpe? Difficile stabilirlo. Forse la risposta sta in un’analisi multivariata, che copre molteplici responsabilità a carico di diversi individui. Da Sarri e il suo progetto tattico, alla panchina corta, alle circostanze post-lockdown che hanno dettato tempistiche serrate e poco tempo per respirare. Ma ora, il tempo per rifiatare c’è. Urge ricompattarsi, e le risorse non mancano: De Ligt ha dimostrato di poter serrare il reparto difensivo alla grande, Bonucci ha impressionato per continuità, Cuadrado (a meno che non venga utilizzato in attacco) si è reinventato terzino, Alex Sandro ha saputo disputare partite prive di figuracce. L’evenienza di un gol subito in casa sposterebbe fortemente gli equilibri in favore degli uomini di Garcia. La difesa dovrà saper disarmare l’attacco francese sin dai primi minuti, evitando i blackout capitati contro il Milan e il Sassuolo.

Non lasciarsi sopraffare dal caso

Perché sarà una partita di incognite, un appuntamento al buio. Sono troppo poche le partite disputate dal Lione per farsi un’idea del loro reale stato di forma. Più tempo lontano dal campo significa più tempo per focalizzare la mente, per preparare la gara in ogni minimo dettaglio, per stabilire con chiarezza come distribuire le energie nell’arco dei 90 minuti. Ma più tempo lontano dal campo comporta anche un inevitabile calo fisico. Quello di venerdì sarà un Lione costretto a temere la distanza, che vorrà cercare di partire forte per guadagnarsi l’opportunità di giocarsela (boccheggiando) fino in fondo. La Juve di Sarri non può far altro che fissare una scatola chiusa: sono delle condizioni che non hanno alcun precedente storico, può succedere di tutto. La stessa disposizione tattica del Lione risulta un’incognita: Garcia ama giostrare tra il 4-1-4-1 e il 3-4-3, ma all’andata è riuscito a sfruttare tutta l’elasticità della sua tattica per soggiogare Sarri, cambiando modulo in diversi momenti della gara. Solamente questo carico di dubbi potrebbe giocare un brutto scherzo ai bianconeri, ma la certezza è solo una: la Champions è un obiettivo dichiarato, la Juventus è una squadra tecnicamente migliore del Lione e indipendentemente dalle condizioni dell’avversario, sarà necessaria una prova di forza. La matematica lo impone.

Play Icon WATCH Juventus, tutti i segreti del Lione in 60 secondi: undici tipo, allenatore, stella e precedenti 00:01:14

Mindset allegriano

Le massime di Allegri riecheggeranno nella testa dei suoi uomini più fedeli, soprattutto in un periodo del genere. Basta “il corto muso”, basta essere cinici, interpretare il linguaggio della partita: un linguaggio mutevole, che impone la pazienza. Forse uno dei problemi di fondo della Juve sarriana è proprio questo: la squadra non ha pazienza, non riesce a dosare il ritmo di gioco e di conseguenza si scioglie. Controllare il ritmo del gioco sarà fondamentale: due gol si possono trovare anche nei dieci minuti finali, la Juventus dispone della condizione fisica e delle individualità per farlo. L’importante è tessere la tela con cura e colpire con intelligenza al momento giusto. Cosa che la Juve di Sarri, col suo approccio monolitico alla gara, non ha mai fatto. Aspettiamoci dunque una vera Juve: brutta e compatta dietro, frammentaria e cinica davanti.

Champions League Sarri: "Dybala? Proveremo il recupero fino a venerdì mattina. Lione squadra evoluta" DA 16 ORE