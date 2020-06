Secondo AS, Lisbona ha vinto il ballottaggio con Madrid per l'assegnazione della Final 8 per determinare la vincente della Champions League 2019-2020. Madrid era in gioco con il Wanda Metropolitano (teatro della finale dello scorso anno), mentre questa volta si giocherà al da Luz (già teatro della Decima del Real Madrid nel 2014). Mini torneo che si disputerà dal 12 al 23 agosto.

È doveroso ricordarlo, l'ufficialità arriverà solo il 17 giugno alla riunione del comitato esecutivo della UEFA. Ma dopo le indiscrezioni di New York Times e Mundo Deportivo, anche AS aggiunge un capitolo a questa storia. Lisbona, infatti, avrebbe vinto il ballottaggio con Madrid per essere sede della Final 8 di Champions League, il format che verrà usato in questa stagione per chiudere in breve tempo il tabellone europeo.

Lisbona avrebbe battuto, oltre al Wanda Metropolitano di Madrid (dove si è disputata la finale dello scorso anno), anche Mosca, Francoforte e Berlino. Si giocherà al da Luz (stadio del Benfica) dove si è giocata la finale di Champions 2014 (la Décima del Real Madrid con Carlo Ancelotti in panchina), ma qualche partita verrà disputata anche al José Alvalade (stadio dello Sporting ed ex casa di Cristiano Ronaldo).

Lo stadio da Luz di Lisbona: la casa del Benfica Credit Foto Getty Images

L'8 agosto il ritorno degli ottavi

La prima pratica da archiviare sono i ritorni degli ottavi di finale non ancora disputati. Quelli si giocheranno sabato 8 agosto, nelle città di competenza ma a porte chiuse. Le quattro qualificate si uniranno poi alle altre quattro che già avevano strappato il pass ad inizio marzo (compresa l'Atalanta).

-Manchester City-Real Madrid (2-1) - REPORT DELL'ANDATA - LE PAGELLE DELL'ANDATA

-Bayern Monaco-Chelsea (3-0) - REPORT DELL'ANDATA - LE PAGELLE DELL'ANDATA

-Juventus-Lione (0-1) - REPORT DELL'ANDATA - LE PAGELLE DELL'ANDATA

-Barcellona-Napoli (1-1) - REPORT DELL'ANDATA - LE PAGELLE DELL'ANDATA

Dal 12 al 23 agosto la Final 8

Dal 12 al 23 agosto invece si giocherebbero tutte le partite della Final 8 con un sistema simile a quello che viene fatto nel basket. Per l'Eurolega - la Champions League del basket - c'è la Final 4 per determinare la vincente della stagione europea. Quarti finali e semifinali verrebbero giocate in gara unica, prima della finalissima del 23 agosto.

Final 8 di Europa League? In Germania

Alla Commerzbank-Arena di Francoforte si potrebbe giocare invece la Final 8 di Europa League. Sono candidate anche il RheinEnergieStadion di Colonia, la Veltins-Arena di Gelsenkirchen, l'Esprit Arena di Düsseldorf e la Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg. Stesso criterio anche lì per determinare la vincente dell'altra competizione UEFA. Si devono ancora giocare tutti i ritorni degli ottavi di finale, in questo caso, oltre a sbrogliare la questione Inter-Getafe e Siviglia-Roma. Per le due italiane non si è giocata nemmeno l'andata e, per determinare la squadra qualificata, si potrebbe procedere a giocare una partita unica in campo neutro.

