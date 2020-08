Dopo la sconfitta per 1-0 all'andata degli ottavi di finale di Champions League incassata il 26 febbraio, 5 mesi dopo la Juve proverà a ribaltare il risultato. Serve una vittoria con due gol di scarto.

I Bianconeri si affacciano al match contro il Lione dopo aver incassato due sconfitte consecutive per mano di Cagliari (2-0) e Roma (1-3). Complice il livello di tensione basso dopo essersi aggiudicati lo Scudetto alla 35° giornata contro la Sampdoria, i bianconeri non hanno di certo impressionato sia dal punto di vista atletico che dal punto di vista della tenuta mentale. Ma ora il clima è diverso, si gioca per la Champions League, un obiettivo stagionale.

Cosa deve fare la Juventus per accedere ai quarti di Champions?

Vincere con due gol di scarto

Non avendo segnato nessun gol nella gara d’andata persa per 1-0 (gol di Tousart al 31’), la Juventus sarà costretta a vincere e convincere: servono due gol di scarto. Il risultato ideale che qualificherebbe i Bianconeri sarebbe il 2-0 (il classico “fare due gol senza subirne”), ma andrebbe anche il 3-1, 4-2 ecc. Un 2-1 in favore dei Bianconeri non sarebbe abbastanza, e sentenzierebbe il passaggio del turno del Lione in virtù del gol in trasferta. Se i 90' terminassero sull'1-0 in favore dei bianconeri, si giocherebbero supplementari e eventualmente rigori.

In caso di passaggio del turno, la Juventus affronterebbe la vincente dell’altro ottavo di finale, Manchester City-Real Madrid.

Il calendario della Champions League

Ottavi di finale

Juventus-Lione (0-1), 7 agosto ore 21

Manchester City-Real Madrid (2-1), 7 agosto ore 21

Barcellona-Napoli (1-1), 8 agosto ore 21

Bayern Monaco-Chelsea (3-0), 8 agosto ore 21

Quarti di finale

Atalanta-PSG, 12 agosto ore 21

Lipsia-Atletico Madrid, 13 agosto ore 21

Barcellona/Napoli-Bayern/Chelsea, 14 agosto ore 21

Manchester City/Real Madrid-Juventus/Lione, 15 agosto ore 21

Semifinali

Lipsia/Atletico Madrid vs Atalanta/PSG - 18 agosto ore 21

Manchester City/Real Madrid/Juventus/Lione vs Barcellona/Napoli/Bayern/Chelsea, 19 agosto ore 21

Finale: 23 agosto, Lisbona

