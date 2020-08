In caso di doppietta, l'attaccante polacco avrebbe raggiunto Cristiano Ronaldo per gol fatti in una singola edizione di Champions League (17 nell'annata 2013-2014). Niente da fare per Lewandowski che resta 'fermo' a quota 15 gol in 10 partite, ma col sorriso sulle labbra per aver vinto la sua prima Champions League.

Il Bayern Monaco vince la sua 6a Champions League nella storia; la prima per Robert Lewandowski che in quel 2013 a Wembley giocava nella squadra avversaria: il Borussia Dortmund. Molto del merito di questa Champions va proprio a Roberto Lewandowski che ha segnato 15 reti dalla prima giornata della fase a gironi alla semifinale, con almeno un gol realizzato per 9 partite consecutive. Si è fermato però in finale, dove non è riuscito a superare Keylor Navas, nonostante un palo colpito.

Tutti i gol di Lewandowski nella Champions 2019-2020

Champions League La firma di Coman: 1-0 Bayern sul PSG, bavaresi campioni d'Europa DA 37 MINUTI

Partita Gol fatti Bayern Monaco-Stella Rossa 3-0 1 gol Tottenham-Bayern Monaco 2-7 2 gol Olympiacos-Bayern Monaco 2-3 2 gol Bayern Monaco-Olympiacos 2-0 1 gol Stella Rossa-Bayern Monaco 0-6 4 gol Chelsea-Bayern Monaco 0-3 1 gol Chelsea-Bayern Monaco 4-1 2 gol Barcellona-Bayern Monaco 2-8 1 gol Lione-Bayern Monaco 0-3 1 gol PSG-Bayern Monaco 0-1 0 gol Totale 15 reti in 10 partite

A fine partita la grande festa, ma resta a Cristiano Ronaldo il record di realizzazioni in una singola edizione di Champions League. Il portoghese arrivò a quota 17 reti nella stagione 2013-2014, quella in cui vinse la Décima col Real Madrid con Ancelotti alla guida. Ronaldo realizzò quelle 17 reti in 11 partite, mentre Lewandowski ne ha segnati 15 in 10 gare. Il polacco ha saltato solo una partita durante la fase a gironi ed è stato svantaggiato, in questa edizione, non essendoci stati i match di ritorno per quarti di finale e semifinali visto il formato delle Final 8.

Resta però la grande stagione dell'attaccante polacco che, in totale, ha raggiunto quota 55 gol in tutte le competizioni con la maglia del Bayern Monaco. Un Triplete conquistato, oltre ad una nominations sicura per il Pallone d'oro se non fosse stata annullata l'edizione 2020. Resta quindi un po' di rammarico per la scelta di France Football.

Play Icon WATCH Niente parata? Il Bayern Monaco fa festa in hotel dopo la conquista della Coppa di Germania 00:00:25

Calciomercato Inter, Zhang attende le dimissioni di Conte. Il Milan è stanco di aspettare Ibrahimovic DA 14 ORE