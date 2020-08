Qualche giorno fa si è conclusa la Champions League 2019-2020, una delle edizioni più tormentante che mai, che ha visto trionfare il Bayern Monaco in finale contro il PSG. La UEFA ha così archiviato la stagione, nominando i migliori 23 giocatori di questa annata. Tra i “nostri” troviamo il Papu Gomez (come centrocampista), ma manca Cristiano Ronaldo .

Della serie, è proprio una stagione da dimenticare per Cristiano Ronaldo che non è neanche arrivato alle Finals della sua Lisbona. Là dove aveva vinto la Décima col Real Madrid... Ronaldo ha segnato 4 gol in 8 presenze quest'anno in Champions, due reti proprio nel ritorno contro il Lione. Una doppietta che non è stata però sufficiente per accedere ai quarti di finale.