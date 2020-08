E’ arriva la decisione dell’UEFA, sarà l'italiano Daniele Orsato a dirigere la finale di Champions in programma domenica all'Estadio da Luz tra PSG e Bayern Monaco. Il fischietto di Schio sarà l'ottavo italiano della storia ad arbitrare una finale della massima competizione europea.

I fischietti italiani tornano sul tetto d’Europa: l’UEFA ha scelto Daniele Orsato per arbitrare la finale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco. Domenica all'Estadio da Luz, l'arbitro di Schio sarà accompagnato dagli assistenti Manganelli e Giallatini, oltre che da Irrati e Guida in sala VAR. Il 44enne veneto, internazionale dal 2010, raggiunge così il massimo traguardo della propria carriera fino ad ora, potendo dirigere la sua prima finale in una competizione europea.

Nel segno del numero 8

Otto, un numero che ha accompagnato e accompagnerò Daniele Orsato nel prossimo grande appuntamento della propria carriera: sono otto, infatti, le partite dirette dal fischietto di Schio in questa edizione della Champions League. Un numero che si ripete, dato che proprio con la finale di domenica Orsato diventerà l’ottavo arbitro italiano di sempre a dirigere una finale della massima competizione europea.

Da Lo Bello a Orsato gli 8 arbitri italiani ad arbitrare la finale di Champions League

Concetto Lo Bello Man United-Benfica 4-1 1968 Concetto Lo Bello Feyenoord-Celtic 2-1 1970 Luigi Agnolin PSV-Benfica 6-5 dcr 1988 Tullio Lanese Stella Rossa-O.Marsiglia 5-4 dcr 1991 Pierluigi Collina Man United-Bayern Monaco 2-1 1999 Stefano Braschi Real Madrid-Valencia 3-0 2000 Nicola Rizzoli Borussia Dortmund-Bayern Monaco 1-2 2013 Daniele Orsato PSG-Bayern Monaco 2020

Il primo, in ordine di tempo, fu Concetto Lo Bello, addirittura capace di confermarsi ed arbitrare la finale per due edizioni diverse della Champions League, nel 1968 e nel 1970. Dopo di lui, nell’88 il compito è passato ad Agnolin, nel 1991 a Lanese e nel 1999 a Pierluigi Collina. Tornando nel nostro secolo, la direzione della Finale del 2000 fu affidata a Braschi, mentre per la più recente direzione italiana di una finale basta andare indietro al 2013, quando sotto il fischietto di Rizzoli il Bayern Monaco avrebbe conquistato la quinta Champions League della propria storia, nonché l'ultima fino a questo momento. Che il fischietto italiano possa portare nuovamente fortuna ai bavaresi?

Pierluigi Collina durante l'incredibile finale di Champions League 1999, Man United-Bayern Monaco Credit Foto Getty Images

I migliori fischietti d'Europa: la top 10

Quale nazione ha sfornato il maggior numero di arbitri per la direzione della finale della massima competizione europea?

Questa la top 10 dal 1956 ad oggi:

Germania: 9

Italia: 8

Svizzera, Inghilterra 6

Francia, Olanda: 5

Belgio, Ungheria 4

Spagna: 3

Austria: 2

