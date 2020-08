I parigini sognano la coppa dalle grandi orecchie: a 28 anni e con Mbappé alle prese con il problema alla caviglia, O Ney non può tirarsi indietro. Per dimostrare al mondo di poter essere un vincente.

Arriva sempre un momento, nella carriera di un grande calciatore, in cui c’è la possibilità di diventare grande. Un momento preciso, chiaro. In cui le circostanze, la carta anagrafica, le gerarchie dentro lo spogliatoio creano tutti i presupposti per uno step. Da fenomeno, talento assoluto e predestinato a leader. A campione. Un passaggio per nulla scontato, forse il più complicato nella carriera di un giocatore le cui aspettative rischiano di pesare come un macigno. Per Neymar da Silva Santos Junior è arrivato quel momento. A 28 anni non può non arrivare, per uno come lui.

La consapevolezza di Neymar: Champions per diventare grande

Andare via da Barcellona per dimostrare di non essere l’ombra di Messi, poi provare a tornarci. Condividere il palcoscenico al PSG con Kylian Mbappé, già capace di vincere un Mondiale da protagonista, a differenza sua. Neymar non è ancora riuscito a salire su un piedistallo tutto suo per dimostrare al mondo che sì, dietro Messi e Ronaldo (ancora inarrivabili) c’è lui. Mbappé è alle prese con il problema alla caviglia e non è detto che possa aiutare il PSG a raggiungere un obiettivo, la Champions League, che è quasi un’ossessione. Il tabellone dice che le rivali più temibili (Barcellona, Manchester City e Bayern Monaco) sono dall’altra parte. Solo una di loro arriverà in finale, e buona fortuna a chi proverà a pronosticare chi delle tre rimarrà in piedi, con buona pace del Lione. Neymar non ha la strada spianata, con l’insidia Atalanta ai quarti e con l’Atletico Madrid (Lipsia permettendo) pronto a dare battaglia in un’eventuale semifinale. Ma la sensazione è chiara, limpida e netta: O Ney ha una ghiotta occasione per diventare grande.

Presenze Gol Assist Ligue 1 15 13 6 Champions League 4 3 2 Coupe de France 2 2 / Coupe de la Ligue 3 1 2 Totale 24 19 10

A esserne consapevole è lo stesso brasiliano: “Sto vivendo il mio miglior momento a Parigi. Ci batteremo per l’obiettivo Champions League, perché non siamo mai stati così vicini”. Parole che sanno di presa di coscienza che ci sono tutti i presupposti per provare finalmente a vincere il trofeo. E, per se stesso, di provare finalmente a scrivere una pagina importante di storia del club da trascinatore. Di fronte ci sarà una squadra, l’Atalanta appunto, che nel complesso guadagna la stessa cifra del brasiliano: 36 milioni di euro all’anno. Il campo è un’altra storia e sappiamo bene quanto la Dea possa essere pericolosa. Ma Neymar non può più tirarsi indietro. A parole ci ha messo la faccia, operazione comunque non indifferente nel processo di acquisizione della leadership. Ma adesso è il momento di far parlare il campo: per dimostrare di poter finalmente essere un vincente.

