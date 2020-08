Il centrocampista ex Pescara ha accusato un problema al polpaccio dopo uno scontro in allenamento: difficile un recupero per il match contro la Dea. I parigini rischiano di dover fare a meno anche di Mbappé.

Altra tegola per il PSG in vista dei quarti di finale di Champions League contro l'Atalanta. Dopo il problema alla caviglia destra per Mbappé (il francese è stato convocato da Tuchel, le sue condizioni sono ancora da valutare) si ferma anche Verratti: il centrocampista ex Pescara, come riportato da RMC Sport, ha subito un colpo in allenamento e ha accusato un problema al polpaccio. Infortunio che mette a fortissimo rischio la sua presenza contro la Dea nel match in programma mercoledì 12 agosto al Da Luz di Lisbona: al suo posto è pronto Paredes.

Champions League Febbre da Champions League per Atalanta-PSG: arriva la pizza Gasp DA 12 ORE

Play Icon WATCH Crac Mbappé, l'entrata killer che gli costerà Atalanta-PSG 00:01:36

Serie A Il caso Ilicic e l'ennesima lezione dell'Atalanta: l'uomo viene prima del calciatore 03/08/2020 A 14:21