A ridosso della sfida da dentro o fuori contro il Napoli di Gennaro Gattuso, nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, l'allenatore del Barcellona Quique Setién ha fissato gli obiettivi del suo Barcellona: ‘’Ho già pensato alla formazione, siamo consapevoli di poter raggiungere la Final Eight di Lisbona’’.

Una sfida da dentro o fuori, 90 minuti – con eventuali supplementari e rigori – in cui il Barcellona dovrà necessariamente riscattare una stagione non certo andata secondo le aspettative. Un secondo posto in Liga che brucia ancora, tanto quanto l'eliminazione ai quarti di finale di Copa del Rey per mano dell'Athletic Bilbao, la sfida contro il Napoli, in tal senso, non è altro che la prima occasione di riscatto per Messi e compagni. Lo sa bene il tecnico blaugrana Setién, per cui l'avventura sulla panchina del Barcellona, in caso di risultato negativo, potrebbe essere davvero giunta ai titoli di coda…

‘’La verità è che non mi è mai passato per la testa che questa potrebbe essere la mia ultima partita. Abbiamo pensato solo a questo match, consapevoli di poter raggiungere la Final Eight di Lisbona, con la stessa energia che tutti noi abbiamo adesso"

Vincere la Champions

Formazione già definita, ha dichiarato il tecnico spagnolo, che sulla possibilità di poter vincere la Champions con la rosa attualmente a disposizione non si è voluto sbilanciare:

"Questo non si sa mai, avere più opzioni sarebbe meglio perché mi permetterebbe di scegliere. Abbiamo con noi tanti calciatori del Barça B, che devono aiutarci. Le circostanze sono quelle che sono, a tutti noi piacerebbe avere a disposizione tutti i calciatori. Ma non è così e dobbiamo adattarci. Manca qualche calciatore, ma pensiamo a giocare con i calciatori che abbiamo"

Il Napoli è migliorato

Si riparte dall'1-1 del San Paolo targato Mertens e Griezmann. Di fronte un Napoli reduce dal successo della Coppa Italia e dalla rinascita targata Gennaro Gattuso. Una squadra in grande crescita, come riconosciuto dallo stello Setién:

"Il Napoli visto all'andata era diverso, c'è stata una evoluzione. La squadra è migliorata tantissima, è una grandissima squadra. In molti aspetti il Napoli è migliorato. Non è una squadra difensiva, con Gattuso ha il maggior possesso palla della Serie A. Difende bene, sa come farlo. E sa attaccare bene, facendo male agli avversari. Proveremo ad obbligarli a difendere il maggior tempo possibile perché in attacco hanno calciatori forti, che possono farci male. Il Napoli può farci male col pallone tra i piedi, i calciatori combinano bene. In questo periodo ha migliorato molto il proprio possesso, le transizioni offensive. Si tratta di una squadra molto disciplinata, che si chiude bene, ogni spazio è chiuso. Gattuso ha tante alternative e il Napoli è in un buon momento, inoltre ci sono calciatori di gran qualità".

La condizione

Una chiusura, poi, sulla condizione di forma della propria squadra, di un Barcellona chiamato a rialzare la testa:

"Nell'ultima partita abbiamo giocato e ho visto diversi miglioramenti. C'è mancata continuità in questa stagione. Stiamo correggendo gli errori. Non sempre si gioca con lo stesso rivale, le partite cambiano. Le emozioni della squadra contano. Non facciamo tutto bene e sempre, dobbiamo migliorare ancora".

