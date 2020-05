A lanciare l'indiscrezione è l'emittente francese RMC Sport (che in Francia detiene i diritti tv della Champions League): l'8 agosto si ripartirà con Juventus-Lione. RMC cita fonti interne che confermano dopo un incontro mercoledì tra la UEFA e i presidenti dei club ancora in corsa nelle coppe europee.

La notizia è chiaramente ben lontana da essere ufficiale, ma dalla Francia arriva un’indiscrezione importante: ci sarebbe già una data per Juventus-Lione, match di ritorno degli ottavi di Champions League.

E’ l’8 agosto il giorno designato per la ripresa delle operazioni. Almeno così sostiene RMC Sport, che in Francia detiene parte dei diritti televisivi per la trasmissione della Champions League. RMC cita infatti fonti interne, che confermano come in una riunione di oggi tra la UEFA e i presidenti dei club rimasti in corsa in Europa, sia già stato stilato un piano di massima.

Un piano che confermerebbe dunque la volontà della UEFA di far ripartire la Champions solo dopo la fine dei singoli campionati nazionali; con l’intero mese di agosto dedicato alle coppe europee. E un’indiscrezione che in qualche modo rimbalza non casualmente nella stessa giornata in cui anche la federazione turca ha confermato Istanbul come sede della finale di Champions League, in programma il prossimo 29 agosto.

Vedremo se effettivamente così sarà, se si riuscirà a iniziare i campionati nazionali, ad andare avanti senza contagi e a terminare le varie stagioni. Nel mentre però alla UEFA pare che tutto sia già scritto, almeno in un programma di massima: la Champions ripartirà ad agosto e Juventus-Lione si giocherà l’8.

