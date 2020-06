Michele Uva non conferma né smentisce. Impossibile dire ora se l'argomento tifosi alla Final 8 di Champions League è da escludere o meno, soprattutto perché mancano ancora due mesi al torneo che si svolgerà a Lisbona. Ma, dice Uva, che la UEFA non ha nessuna colpa su quanto accaduto in Liverpool-Atlético Madrid.

Tifosi allo stadio per la Final Eight di Champions League a Lisbona? Proprio nella settimana con nuove restrizioni nella capitale portoghese, si continua a dibattere sul tema tifosi, per un evento come quello della Final Eight. C'è da dire una cosa, siamo a giugno e la finale sarà il 23 agosto, c'è quindi tutto il tempo per 'sperare' in situazioni migliori e avere quindi il pubblico, almeno per la finalissima del da Luz. A Dribbling, ha parlato Michele Uva, vicepresidente della UEFA, che ha fatto il punto sulla questione tifosi. Specificando anche cosa è successo in Liverpool-AtléticoMadrid del marzo scorso, sollevando la UEFA da ogni tipo di responsabilità.

Penso che sia il sogno di qualsiasi tifoso vedere un evento da vivo, perché lo sport è nato così. Però è chiaro che mancano ancora due mesi, quindi si sta monitorando e penso che si farà di tutto, rimettendosi a quelle che sono le decisioni dei Governi nazionali. Le gare di Champions e di Europa League, pubblico o meno, si giocheranno negli orari consueti delle partite della Champions, varieranno fra le 20:45 e le 21:00

Liverpool-Atletico con i tifosi: è stato veicolo per tantissimi contagi

La UEFA non può intervenire per quanto riguarda la chiusura o meno dell'accesso del pubblico agli stadi. Può essere solo per un aspetto di natura disciplinare che in questo caso non c'era. Il Governo inglese in quel momento dava la possibilità di giocare con il pubblico, quindi la UEFA non poteva svolgere nessuna attività che fosse diversa da quella del Governo nazionale

È fattibile la Super Champions come auspicato dall'ECA?

I campionati nazionali sono l'essenza del calcio, sono quelli che danno sostentamento, vita alla passione di milioni di persone. Quindi rimangono stabili, solidi, giocati nei weekend e non toccabili. È normale che il prodotto Champions è un qualcosa che va sempre studiato perché è giusto che sia così

Qualche aggiornamento su Euro 2020?

Oggi siamo assolutamente conviti che la formula sia quella giusta, si parte da Roma dallo stadio Olimpico e si arriverà a Wembley. È una formula che ci permette comunque massima flessibilità, ma per oggi non è assolutamente all'ordine del giorno un piano B o un piano C perché siamo certi comunque che questa formula ci dia ancora più margine di garanzia rispetto ad un Europeo giocato in unico Paese

