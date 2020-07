Il tecnico si dice felice dopo la sentenza del Tas che ha riammesso i 'citizens' in Champions League: "Abbiamo il diritto di difenderci se crediamo che ciò che abbiamo fatto sia corretto". Anche Mikel Arteta, storico vice di Guardiola e ora tecnico dell'Arsenal, sta col suo ex boss: "Meritano assolutamente di essere in Champions League perché ciò che hanno fatto in campo è indiscutibile".

Non c'erano dubbi che la sentenza del Tas con l'annullamento dei 2 anni di squalifica dalla Champions League al Manchester City per violazione del Fair Play Finanziario avrebbe spaccato il calcio europeo. Se da una parte Mourinho e Klopp si schierano tra gli insoddisfatti, ovviamente dall'altra c'è la felicità di Pep Guardiola, l'attuale tecnico dei blu di Manchester. In conferenza stampa ha detto chiaramente:

Sono incredibilmente felice per la decisione. Mostra che ciò che la gente ha detto sul club non era vero. Difenderemo sul campo ciò che abbiamo fatto in campo. Dovremmo ricevere delle scuse perché se avessimo commesso qualcosa di sbagliato avremmo accettato la decisione della UEFA in quanto avremmo infranto le regole

Ovviamente Pep guarda agli avversari che hanno storto la bocca per la decisione del Tas:

Non ci aspettiamo che Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea o Wolves ci difendano ma abbiamo il diritto di difenderci se crediamo che ciò che abbiamo fatto sia corretto e tre giudici indipendenti lo hanno riconosciuto. Oggi è un bel giorno, ieri è stato un bel giorno per il calcio perché giochiamo con le stesse regole di tutti i club europei

Sull'argomento è intervenuto anche Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal e in passato assistente di Guardiola al Manchester City. L'ex centrocampista spagnolo si dice felice per il suo ex club:

Non c'è dubbio su cosa sia successo. Meritano assolutamente di essere in Champions League perché ciò che hanno fatto in campo è indiscutibile e chi controlla certe questioni ha deciso che non era stato commesso niente di sbagliato. Per cui abbiamo due aspetti chiari e trasparenti. Andranno in Champions League e lo meritano

